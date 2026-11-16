„Deklassiert!“ Italien leidet nach Belgien-Lektion

Für Frust sorgte die Pleite auch bei den Fans. In den sozialen Medien gab es dementsprechend viele Meldungen. Diese reichten von wütenden Kommentaren, leidenden Fragen nach den Hintergründen bis hin zu Galgenhumor. Warum dieser erneute Rückschlag? Darüber wird heftig debattiert und gerätselt. Eine Lösung hat man noch nicht gefunden. Das Fazit aber lautet: Gute Ansätze sind zu sehen, doch es wartet noch viel harte Arbeit.