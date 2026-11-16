„Deklassiert!“ Italien leidet nach Belgien-Lektion

Die Euphorie nach dem furiosen 3:1-Sieg der Italiener gegen Frankreich ist schon wieder verflogen. Zum Abschluss der Nations-League-Gruppenphase gab es gegen Belgien eine bittere 1:4-Klatsche. Das Viertelfinale wurde verpasst und die stolze Fußballnation leidet erneut.
So groß waren die Hoffnungen nach dem Heimsieg gegen das Starensemble der Franzose. Vor allem, da die „Azzurri“ dabei auch spielerisch glänzen konnten. All jene schönen Träume vom großen Neuanfang und einer neuen Erfolgsära wurden am Sonntagabend von den Belgiern aber brutal platzen gelassen.
„Italien kehrt auf den Boden der Tatsachen zurück: Nach einer 1:4-Niederlage in Belgien wird das Viertelfinale verpasst“, schreibt die „Gazzetta dello Sport“. Die Illusion, all die schmerzhaften Erfahrungen der vergangenen Jahre und Jahrzehnte – allen voran die dreimal verpasste WM-Qualifikation – einfach hinter sich zu lassen, ist geplatzt.
Frust bei den Fans
„Belgien erteilt uns eine Lektion, die noch härter ausfällt als das 2:0 im Hinspiel, und sichert sich hinter Frankreich den zweiten Platz in der Gruppe. Die Azzurri wurden überholt und deklassiert“, lautet so auch das Urteil der „Gazzetta“.
Von einer „großen Enttäuschung“, spricht auch der „Corriere dello Sport“, die „Repubblica“ von einem „Rückschritt für Italien“. Die „Rai“ resümiert: „Es fängt gut an, endet aber furchtbar.“ Trotz früher Führung dank Francesco Pio Esposito (11.) ging das Team schließlich k.o. und ließ sich das Viertelfinalticket von den Belgiern noch entreißen.
Für Frust sorgte die Pleite auch bei den Fans. In den sozialen Medien gab es dementsprechend viele Meldungen. Diese reichten von wütenden Kommentaren, leidenden Fragen nach den Hintergründen bis hin zu Galgenhumor. Warum dieser erneute Rückschlag? Darüber wird heftig debattiert und gerätselt. Eine Lösung hat man noch nicht gefunden. Das Fazit aber lautet: Gute Ansätze sind zu sehen, doch es wartet noch viel harte Arbeit.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.