Facebook griff unerlaubt auf Fotos und Videos zu

Der Zugriff erfolgte den Angaben zufolge über eine Funktion der Facebook-App. Diese schlug den Nutzern Inhalte aus ihren persönlichen Galerien vor, die sie veröffentlichen könnten. Meta hat nun 60 Tage Zeit, die Funktion standardmäßig zu deaktivieren und die Zustimmung der Nutzer separat einzuholen. Die verhängte Strafe entspricht der Behörde zufolge etwa 0,47 Prozent des weltweiten Umsatzes des Konzerns.