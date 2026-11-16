Facebook griff unerlaubt auf Fotos und Videos zu

Die italienische Datenschutzbehörde hat gegen Meta eine Geldstrafe in Höhe von 805 Millionen Euro verhängt. Der Facebook-Betreiber habe ohne Zustimmung und ohne vorherige Information auf Fotos und Videos von Android-Nutzern zugegriffen, teilte die Behörde am Samstag mit. Von Meta war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.
Der Zugriff erfolgte den Angaben zufolge über eine Funktion der Facebook-App. Diese schlug den Nutzern Inhalte aus ihren persönlichen Galerien vor, die sie veröffentlichen könnten. Meta hat nun 60 Tage Zeit, die Funktion standardmäßig zu deaktivieren und die Zustimmung der Nutzer separat einzuholen. Die verhängte Strafe entspricht der Behörde zufolge etwa 0,47 Prozent des weltweiten Umsatzes des Konzerns.
Die im Jahr 2025 eingeleitete Untersuchung umfasste nicht die mögliche Nutzung der Inhalte zum Training von Modellen der Künstlichen Intelligenz. Meta hatte der Behörde zufolge eine solche Praxis bestritten. Die Datenschützer behielten sich jedoch vor, eine im Jahr 2026 eingeführte neue Funktion separat zu prüfen, die die Verarbeitung von Galerie-Inhalten in der Cloud ermöglicht.
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