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Jetski, Fische und Co.

Österreichs Nummer eins genießt das „Paradies“

Tennis
16.11.2026 06:51
Anastasia Potapova weilt aktuell auf den Malediven.
Anastasia Potapova weilt aktuell auf den Malediven.(Bild: Krone-Collage/instagram.com/anapotapovaa)
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Von krone Sport

Erst hatte sie sich mit einem Hubschrauber und einem Lamborghini in Monaco ablichten lassen, dann erholte sie sich in Dubai – und jetzt genießt Anastasia Potapova das Leben im „Paradies“.

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Urlaub ist angesagt! Nach ihrem Saison-Abbruch lässt es sich Anastasia Potapova richtig gutgehen. Wie ihre jüngsten Instagram-Postings verraten, befindet sich die Weltranglisten-28. aktuell auf den Malediven.

Die Zeit vertreibt sich die 25-Jährige unter anderem mit Jetski fahren oder einem Angelausflug. Dieser sei „erfolgreich“ gewesen, berichtet Österreichs Nummer eins und posierte mit den Fischen. Sie scheint das Leben abseits des Sportes zu genießen.

Saison abgebrochen
Anfang Oktober hatte Potapova wegen körperlicher Beschwerden das vorzeitige Ende ihrer Saison verkündet. Kurz zuvor hatte sie in der zweiten Runde des WTA-1000-Turniers in Peking gegen Landsfrau Sinja Kraus wegen Schulterproblemen aufgeben müssen. Bei den US Open im September hatte sie sich am Knie verletzt.

„Leider sendet mir mein Körper zuletzt immer häufiger Signale, dass es Zeit ist, aufzuhören. Für mich ist das das deutlichste Zeichen, dass ich eine Pause einlegen muss, meinem Körper die nötige Zeit zur Erholung gebe und stärker zurückkomme. Wir sehen uns 2027“, schrieb die seit Jahresbeginn für Österreich spielende Russin via Instagram.

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