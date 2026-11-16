Österreichs Nummer eins genießt das „Paradies“

„Leider sendet mir mein Körper zuletzt immer häufiger Signale, dass es Zeit ist, aufzuhören. Für mich ist das das deutlichste Zeichen, dass ich eine Pause einlegen muss, meinem Körper die nötige Zeit zur Erholung gebe und stärker zurückkomme. Wir sehen uns 2027“, schrieb die seit Jahresbeginn für Österreich spielende Russin via Instagram.