ÖFB-Team erwartet jetzt „Geisterspiel-Atmosphäre“

Israel vor Heimpublikum deutlich stärker

Bei Länderspielen im eigenen Land präsentiert sich Israel mit zahlreichen Fans im Rücken zumindest um eine Klasse stärker, wie auch das ÖFB-Team bei den Niederlagen in Haifa 2019 und 2021 zu spüren bekam. „Organisatorisch und sportlich ist es sicher ein Vorteil für uns, dass dieses Match in Debrecen stattfindet“, sagte ÖFB-Geschäftsführer Bernhard Neuhold. Er hoffe aber, dass bald wieder Spiele in Haifa oder Tel Aviv stattfinden können, betonte der Niederösterreicher. Dies würde nämlich wohl gleichzeitig Frieden in der Region im Nahen Osten bedeuten.