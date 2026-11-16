ÖFB-Team erwartet jetzt „Geisterspiel-Atmosphäre“

Zum Abschluss der Nations-League-Gruppenphase wartet auf Österreichs Fußball-Nationalmannschaft am Dienstag (20.45 Uhr im sportkrone.at-Liveticker) ein Spiel mit ungewöhnlichen Rahmenbedingungen. Israel darf gemäß UEFA-Vorgaben seit dem Hamas-Angriff am 7. Oktober 2023 keine Heimmatches im eigenen Land austragen und weicht daher gegen das ÖFB-Team wie schon in den Partien zuvor in die ostungarische, etwa 100 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernte 200.000-Einwohner-Stadt Debrecen aus.
Ins dortige Nagyerdei Stadion passen etwa 20.000 Zuschauer. Der Großteil der Plätze wird leer bleiben. Der ÖFB verkaufte gerade einmal knapp 300 Tickets an eigene Anhänger, was wohl schon für eine Überzahl reichen dürfte. In Israels bisherigen Nations-League-Heimpartien kamen 319 Personen gegen Irland und 440 gegen den Kosovo.
Israel vor Heimpublikum deutlich stärker
Bei Länderspielen im eigenen Land präsentiert sich Israel mit zahlreichen Fans im Rücken zumindest um eine Klasse stärker, wie auch das ÖFB-Team bei den Niederlagen in Haifa 2019 und 2021 zu spüren bekam. „Organisatorisch und sportlich ist es sicher ein Vorteil für uns, dass dieses Match in Debrecen stattfindet“, sagte ÖFB-Geschäftsführer Bernhard Neuhold. Er hoffe aber, dass bald wieder Spiele in Haifa oder Tel Aviv stattfinden können, betonte der Niederösterreicher. Dies würde nämlich wohl gleichzeitig Frieden in der Region im Nahen Osten bedeuten.
Derzeit sind internationale Spiele aufgrund von Sicherheitsbedenken nicht möglich. Immerhin liefen die bisherigen Israel-Partien in Debrecen allesamt ohne Zwischenfälle ab. Neuhold wies in diesem Zusammenhang auf die gute und enge Abstimmung zwischen dem israelischen Verband, der UEFA und den Sicherheitsbehörden hin.
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