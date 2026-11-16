Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Eine furchtbare Serie

Niederlage für Pöltl-Klub: „Enttäuschung ist groß“

US-Sport
16.11.2026 06:59
Jakob Pöltl verzeichnete als Wechselspieler elf Punkte, fünf Rebounds und je einen Assist sowie ...
Jakob Pöltl verzeichnete als Wechselspieler elf Punkte, fünf Rebounds und je einen Assist sowie Steal.(Bild: AP/Frank Gunn)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Auch gegen die New York Knicks haben die Toronto Raptors am Sonntag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) nicht wieder in die Spur gefunden. Die Kanadier verloren gegen den Titelverteidiger das erste von zwei Duellen hintereinander 108:112 n.V. und damit zum vierten Mal in Folge. Österreichs NBA-Pionier Jakob Pöltl verzeichnete als Wechselspieler elf Punkte, fünf Rebounds und je einen Assist sowie Steal in 17:27 Einsatzminuten.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Die Enttäuschung über die Niederlage ist natürlich groß“, sagte der Center nach dem Match. Dabei schien es angerichtet, hatte Cheftrainer Darko Rajakovic doch in der Pressekonferenz knapp zwei Stunden vor dem Aufwurf eine gute Nachricht parat: Scottie Barnes, laut dem Coach „bester Spieler“ der Raptors, war nach einer Leistenverletzung und einer Pause von vier Partien wieder einsatzfähig. Und der 25-Jährige legte mit zehn der ersten 13 Punkte für sein Team auch richtig los. Am Ende standen für ihn als Topscorer 30 Zähler zu Buche.

Haben es Knicks „ein bisschen leicht gemacht am Ende“
In einem offenen Schlagabtausch hatte Toronto im dritten Viertel das Kommando übernommen und knapp neun Minuten vor Schluss mit 74:61 die höchste Führung überhaupt herausgeholt. Was folgte, seien „mentale Fehler“ gewesen, sagte Rajakovic. Pöltl gab seinem Coach recht. „Wir hatten das Spiel eigentlich relativ gut unter Kontrolle gegen Ende drittes, Mitte viertes Viertel und haben sie (die Knicks, Anm.) dann mit einfachen Fehlern, die uns sonst nicht passiert sind, zurück ins Spiel gelassen. Es tut natürlich umso mehr weh, wenn man das Gefühl hat, sie haben das Spiel nicht von sich selbst aus gewonnen, sondern wir haben sie ihnen so ein bisschen leicht gemacht am Ende.“

Von der Bank zu kommen, sei „nicht wirklich eine Umstellung“, erläuterte der 31-jährige Wiener im Gespräch mit der APA. Es mache vom Spielrhythmus „nicht so einen großen Unterschied“. Es seien „ein bisschen andere Teamkollegen, mit denen ich dann am Feld stehe, aber im Endeffekt läuft es aufs Gleiche hinaus. Ich mache immer noch die gleichen Sachen und versuche mich positiv auf verschiedene Weisen einzubringen“, so Pöltl. Das soll auch am Dienstag der Fall sein, wenn Raptors und Knicks neuerlich am Ontariosee aufeinandertreffen. Bis dahin „gibt es sicher Sachen, die wir uns anschauen können, die wir verbessern können. Und ja, einfach ein Spiel, das wird über 40 Minuten gut spielen, dann auch nach Hause bringen.“

Jeweils zwölfter Sieg für Spurs und Lakers
Die San Antonio Spurs mühten sich bei Nachzügler Utah Jazz zu einem 110:102. Die Texaner machten das Dutzend an Erfolgen hintereinander komplett und behaupteten die Ligaspitze. Dylan Harper erzielte 31 Punkte und übertraf damit Victor Wembanyama, der es auf 26 Zähler brachte. Die Los Angeles Lakers feierten mit 131:123 bei den Phoenix Suns ebenfalls den zwölften Saisonsieg. NBA-Topscorer Luka Doncic steuerte 43 Punkte bei. Die Boston Celtics verteidigten mit einem 131:94 gegen die Dallas Mavericks den ersten Platz in der Eastern Conference. Der von Jayson Tatum mit 32 Punkten angeführte Rekordmeister ist sechs Spiele lang ungeschlagen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
US-Sport
16.11.2026 06:59
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
„Bis zum Schluss hat Julian Tischtennis geliebt“
104.789 mal gelesen
Einen kleinen Tischtennistisch nahm Julian mit ins Landesklinikum Salzburg. Noch im Sommer nahm ...
Digital
Weltweite Microsoft-Störung: Das Problem war …
104.203 mal gelesen
Der Vorfall hatte weltweit Unternehmen und Verbraucher von Microsoft-Diensten abgeschnitten.
Ski Alpin
Drama um Joshua Sturm! Samba-Party bei ÖSV-Debakel
68.683 mal gelesen
Joshua Sturm ist im zweiten Durchgang ausgeschieden. 
Innenpolitik
Korruption in Ungarn: SPÖ vermisst FPÖ-Aufschrei
1202 mal kommentiert
SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim (links) wirft FPÖ-Chef Herbert Kickl (rechts) ...
Außenpolitik
Selenskyj: USA boten Kiew NATO-Mitgliedschaft an
1041 mal kommentiert
Selenskyj mit Trumps Schwiegersohn Jared Kushner
Außenpolitik
Macron: „Ist das Rezept für den nächsten Krieg!“
819 mal kommentiert
Macron gilt als großer Unterstützer der Selenskyj-Regierung.
Mehr US-Sport
Eine furchtbare Serie
Niederlage für Pöltl-Klub: „Enttäuschung ist groß“
24:22 über Miami
Raimanns Colts bejubelten einen seltenen Erfolg
Jetzt wartet Pöltl
NBA: New York verliert knapp gegen Indiana
NHL
Marco Rossi verliert mit Canucks gegen die Rangers
Gegen Florida Panthers
Kasper trifft zum 4:1, Detroit verliert dennoch

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf