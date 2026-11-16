Niederlage für Pöltl-Klub: „Enttäuschung ist groß“

Von der Bank zu kommen, sei „nicht wirklich eine Umstellung“, erläuterte der 31-jährige Wiener im Gespräch mit der APA. Es mache vom Spielrhythmus „nicht so einen großen Unterschied“. Es seien „ein bisschen andere Teamkollegen, mit denen ich dann am Feld stehe, aber im Endeffekt läuft es aufs Gleiche hinaus. Ich mache immer noch die gleichen Sachen und versuche mich positiv auf verschiedene Weisen einzubringen“, so Pöltl. Das soll auch am Dienstag der Fall sein, wenn Raptors und Knicks neuerlich am Ontariosee aufeinandertreffen. Bis dahin „gibt es sicher Sachen, die wir uns anschauen können, die wir verbessern können. Und ja, einfach ein Spiel, das wird über 40 Minuten gut spielen, dann auch nach Hause bringen.“