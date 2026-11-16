Heiß auf Kylian Mbappe und die spanische Revanche

Baumgartner, Gregoritsch, Laimer!“, war Sonntag im Sekundentakt am ÖFB-Campus in Wien-Aspern zu hören. Wo Österreichs Kicker beim öffentlichen Training vor knapp 1000 Fans einen Tag nach dem Wiederaufstieg in Liga A der Nations League jeden Wunsch erfüllten, sich viel Zeit nahmen, Autogramme schrieben, Selfies machten und dabei vor allem für zahlreiche strahlende Kinderaugen sorgten. „Wir waren einmal selbst alle Autogramm-Jäger, haben unsere Vorbilder vergöttert. Bei diesen Temperaturen ist das nicht selbstverständlich. Das ehrt uns Spieler“, weiß Torhüter Alex Schlager.