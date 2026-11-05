Verein Bitcoin Austria gegen Krypto-Meldepflichten

Mit der Richtlinie soll der automatische Austausch von Steuerdaten zwischen den Mitgliedstaaten ausgeweitet werden. In Österreich wurde sie mit dem Krypto-Meldepflichtgesetz umgesetzt. Für den Verein bergen die gesammelten Daten aber die Gefahr, zu einer „Zielliste für Betrüger, Erpresser und Entführer“ zu werden, schreibt Bitcoin Austria auf seiner Homepage. Gefordert werden daher unter anderem kürzere Speicherfristen sowie eine Ausnahme für Wallet-Übertragungen und Begrenzungen beim Datenzugriff.