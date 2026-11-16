Libro-Filialen werden zu Pagro: Webshop schon weg

Der Libro-Webshop ist schon Geschichte, wie angekündigt, folgen auch die Filialen bald. Bis 2028/2029 sollen sie zu Pagro-Standorten werden, wie die Schul- und Büroartikelkette ihren Zeitplan mitteilte. Seit Anfang 2025 wurden schon mehr als 30 unrentable Libro-Filialen geschlossen.
Die bereits angekündigte schrittweise Verschmelzung von Libro und Pagro und das Verschwinden der bekannten österreichischen Handelsmarke wird zeitlich konkreter. Derzeit gibt es noch 117 Libro-Filialen und 157 Pagro-Standorte, hieß es.
Die Restrukturierung und der Wettbewerbsdruck schlagen sich auch in den Geschäftszahlen nieder. Die MTH-Tochter PL Handelsgesellschaft mbH mit Sitz in Guntramsdorf (Bezirk Mödling) managt die beiden Vertriebsschienen Libro und Pagro und verzeichnete 2025/26 (bis Ende Februar) einen Umsatzrückgang von fünf Prozent auf 276 Mio. Euro und einen Verlust von rund neun Millionen Euro, geht aus dem Jahresabschluss hervor.
Weitere Schließungen möglich
Ob noch mehr Filialen geschlossen werden, wollte man nicht ausschließen. „Weitere Anpassungen erfolgen laufend und orientieren sich unter anderem an Standortstruktur, Wirtschaftlichkeit und regionalem Bedarf“, sagte Pagro/Libro-Geschäftsführer Thomas Marx. „Entscheidungen zu möglichen weiteren Schließungen werden daher jeweils im Rahmen dieser laufenden Evaluierung getroffen.“
Webshop schon geschlossen
Die österreichische MTH-Gruppe als Eigentümerin von Libro und Pagro lässt beide Marken im Bereich Werbung und Sortiment bereits seit 2025 enger zusammenarbeiten. Der Libro-Webshop wurde im Herbst 2025 geschlossen, das gesamte Online-Warenangebot ist seitdem bei pagro.at gebündelt.
Das Pagro-Angebot für Schule, Büro, Haushalt und Kreativität wird durch die Sortimente von Libro mit Artikeln aus den Bereichen Buch, Gaming, Spielwaren und Papeterie erweitert. Bis Jahresende sollen 25 Filialen im neuen Pagro-Konzept geführt werden, 2027 sollen dann weitere 75 Standorte in ganz Österreich folgen.
Hochphase in den 90er-Jahren
Ende der 1990er-Jahre hatte Libro in seiner wirtschaftlichen Hochphase bis zu 250 Standorte. Die vom 2024 verstorbenen Ex-Politiker und Industriellen Josef Taus gegründete MTH-Gruppe übernahm Libro vor mehr als 20 Jahren nach der Insolvenz im Jahr 2002. Die Handelskette hatte sich zuvor mit ihrer Online-Expansion übernommen. MTH übernahm auch 2004 den Büroartikel-Spezialisten Pagro.
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