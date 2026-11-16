Libro-Filialen werden zu Pagro: Webshop schon weg

Die Restrukturierung und der Wettbewerbsdruck schlagen sich auch in den Geschäftszahlen nieder. Die MTH-Tochter PL Handelsgesellschaft mbH mit Sitz in Guntramsdorf (Bezirk Mödling) managt die beiden Vertriebsschienen Libro und Pagro und verzeichnete 2025/26 (bis Ende Februar) einen Umsatzrückgang von fünf Prozent auf 276 Mio. Euro und einen Verlust von rund neun Millionen Euro, geht aus dem Jahresabschluss hervor.