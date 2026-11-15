Swans Gmunden gewinnen das Duell der Unbesiegten

Die Swans Gmunden haben am Sonntag das Spitzenspiel der Basketball-Superliga der bis dahin Unbesiegten daheim gegen die Traiskirchen Lions mit 82:71 gewonnen.
Beide Teams hatten im Saisonverlauf bei neun Erfolgen noch nicht verloren, 1400 ließen sich dieses Duell nicht entgehen. In einem Abnützungskampf war der Ausgang drei Minuten vor Schluss bei plus vier für Gmunden noch offen, die Gastgeber sicherten sich dann aber mit dem klar besseren Endspurt die Tabellenführung.
Während die drittplatzierten Kapfenberg Bulls spielfrei waren, holten sich die Eisenstadt Dragons nach Abschluss der Hinrunde mit einem 92:80 daheim gegen St. Pölten Rang vier. Dahinter zog Wels mit einem 89:85 daheim gegen Oberwart punktgleich an den Burgenländern vorbei. Die Egales Graz sorgten mit einem 96:92 bei BC Vienna dafür, dass die Wiener weiterhin sieglos bleiben. Die Klosterneuburg Dukes feierten zu Leopoldi einen 87:81-Heimerfolg gegen die Kufstein Towers.
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