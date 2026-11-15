Swans Gmunden gewinnen das Duell der Unbesiegten

Während die drittplatzierten Kapfenberg Bulls spielfrei waren, holten sich die Eisenstadt Dragons nach Abschluss der Hinrunde mit einem 92:80 daheim gegen St. Pölten Rang vier. Dahinter zog Wels mit einem 89:85 daheim gegen Oberwart punktgleich an den Burgenländern vorbei. Die Egales Graz sorgten mit einem 96:92 bei BC Vienna dafür, dass die Wiener weiterhin sieglos bleiben. Die Klosterneuburg Dukes feierten zu Leopoldi einen 87:81-Heimerfolg gegen die Kufstein Towers.