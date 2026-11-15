Sensations-Comeback! Ronaldinho geigt wieder auf

Obwohl Ronaldinho in Sachen Tempo und Abstimmung mit den Teamkollegen sichtlich zu kämpfen hatte, war er dennoch an der Entstehung des Führungstreffers für Ravenna beteiligt. Aus den ursprünglich geplanten 30 wurden schließlich 45 Minuten, nach denen er im Stadio Benelli von seinen angereisten ehemaligen Nationalteamkollegen Serginho und Dida umarmt wurde. Für die Partie waren extra 1800 zusätzliche Sitzplätze eingerichtet worden, womit sich 6500 Zuschauer im Stadion tummelten.