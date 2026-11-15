Sensations-Comeback! Ronaldinho geigt wieder auf

Der zweifache Weltfußballer Ronaldinho hat nach mehr als zehn Jahren ein vielbeachtetes Comeback im Profi-Fußball gegeben.
Der 46-jährige Brasilianer lief am Sonntag für den italienischen Drittligisten Ravenna im Derby gegen den Forli FC auf, die Hausherren feierten mit dem zur Pause ausgetauschten Ausnahmekönner früherer Jahre einen 2:0-Erfolg und festigten damit Platz zwei in der Tabelle.
Obwohl Ronaldinho in Sachen Tempo und Abstimmung mit den Teamkollegen sichtlich zu kämpfen hatte, war er dennoch an der Entstehung des Führungstreffers für Ravenna beteiligt. Aus den ursprünglich geplanten 30 wurden schließlich 45 Minuten, nach denen er im Stadio Benelli von seinen angereisten ehemaligen Nationalteamkollegen Serginho und Dida umarmt wurde. Für die Partie waren extra 1800 zusätzliche Sitzplätze eingerichtet worden, womit sich 6500 Zuschauer im Stadion tummelten.
Überraschendes Engagement
Ronaldinho und der Traditionsklub aus Norditalien hatten im Juni überraschend bekannt gegeben, dass der Brasilianer sich dem Serie-C-Verein anschließt. Davor absolvierte er zuletzt 2015 ein Profi-Fußballspiel, damals für Fluminense Rio de Janeiro. Etwas mehr als zwei Jahre später beendete er dann auch ganz offiziell seine Karriere.
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