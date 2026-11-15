ÖVP gegen Marterbauer: 7 Attacken in 7 Tagen

Staatssekretärin Elisabeth Zehetner sprach von einer „Klassenkampfdebatte“. Wirtschaftskammer-Generalsekretär Jochen Danninger meinte, Marterbauer würde den Standort schwächen. Selbst Marterbauers Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl ging auf den Minister los und forderte ihn auf, „weniger Klassenkampf und mehr Standortpolitik“ zu machen.

VPNÖ-Klubobmann Kurt Hackl bezeichnete Marterbauers wirtschaftspolitische Ideologie als „verheerend für den Standort“ und warf ihm vor, wirtschaftspolitische Probleme ideologisch statt sachlich zu lösen.