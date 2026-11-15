So viel Gacka hinterlassen Hunde auf Wiens Straßen

Was gab’s damals für einen Aufschrei! Praktisch über Nacht wurde im Herbst 2006 Wien mit markanten Sprüchen wie „Nimm ein Sackerl für mein Gackerl“ oder „Sind dir 36 Euro Wurst?“ niederplakatiert – garniert mit Abbildungen tierischer Hinterlassenschaften. Und dem Hinweis, dass ab sofort abgestraft wird, wenn das „Gackerl“ nicht aufgehoben und entsorgt wird. Auf Grünflächen rührte parallel dazu ein kleiner Terrier auf unzähligen Wiesensteckern für mehr Sauberkeit die Werbetrommel – und das tut er bis heute.