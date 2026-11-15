Drama um Julian bewegt ++ Neue Therapie-Hoffnung

Weniger Schmerzen, frühere Warnsignale und gezieltere Therapien: Während das Todesdrama um Julian (11) ganz Österreich bewegt, arbeiten Wiener Forscher an einer neuen Methode im Kampf gegen Krebserkrankungen bei Kindern.
Für Familien ist die Diagnose Kinderkrebs ein Albtraum. Dazu kommen belastende Untersuchungen, schmerzhafte Eingriffe und die ständige Angst vor einem Rückfall. Doch jetzt macht eine neue Methode große Hoffnung: Mit einer einfachen Blutabnahme könnten Ärzte künftig erkennen, wie sich ein Tumor entwickelt – und möglicherweise Alarm schlagen, bevor der Krebs bei herkömmlichen Untersuchungen wieder sichtbar wird.
„Liquid Biopsy“: Weniger Leid für kleine Patienten
Das Zauberwort heißt „Liquid Biopsy“, auf gut Deutsch Flüssigbiopsie. Dabei werden winzige DNA-Spuren aufgespürt, die Krebszellen ins Blut abgeben. Statt immer wieder Gewebe oder Knochenmark entnehmen zu müssen, könnte künftig in bestimmten Fällen eine kleine Blutprobe ausreichen.
Die St. Anna Kinderkrebsforschung spielt beim europäischen Forschungsprojekt MONALISA eine zentrale Rolle. Im Fokus stehen Kinder mit Hochrisiko-Neuroblastom, einer besonders gefährlichen Krebserkrankung, die vor allem Kleinkinder betrifft: „Liquid Biopsy eröffnet uns völlig neue Möglichkeiten in der Diagnostik“, erklärt Dr. Sabine Taschner-Mandl im Gespräch mit der „Krone“. Besonders vielversprechend sei die Möglichkeit, Rückfälle bereits sehr früh zu erkennen und dadurch schneller gezielte Behandlungsmaßnahmen einzuleiten.
Krebs bei Kindern ist vielerorts nach wie vor ein Tabu-Thema. Gerade wenn die Kleinsten betroffen sind, wirft das oft viele Fragen auf. Wie kann ein so junger Mensch schon von einer so schweren Krankheit betroffen sein? Welche Arten gibt es? Und welche Therapien sind überhaupt möglich? Knapp 350 Patienten erkranken jährlich. Während Julian Luginger in der Kinder-Onkologie des Landesklinikums Salzburg in besten Händen war, läuft der Kampf gegen Tumor und Co. im Land auf Hochtouren. Führend ist dabei die St. Anna Kinderkrebsforschung in Wien. Die hohe Heilungsrate mit rund 80 Prozent ist top, aber es geht noch mehr: „Ein Fünftel ist noch immer unheilbar erkrankt, das ist nicht akzeptabel“, so die Chefärzte.
Trauriges Detail: Die Spenden für die Kinderkrebsforschung stagnieren seit Jahren, trotz etlicher Durchbrüche zum Wohl der kleinen Patienten. Nähere Informationen unter kinderkrebsforschung.at.
Die neue Methode könnte nicht nur wertvolle Zeit gewinnen, sondern auch Schmerzen, Stress und belastende Untersuchungen reduzieren. Langfristig wäre sogar denkbar, dass mobile Pflegedienste die Blutproben direkt zu Hause abnehmen. Noch wird intensiv geforscht. Doch die Hoffnung ist groß: Ein kleines Röhrchen Blut könnte eines Tages den großen Unterschied im Kampf gegen Kinderkrebs machen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.