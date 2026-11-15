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Albtraum Kinderkrebs

Drama um Julian bewegt ++ Neue Therapie-Hoffnung

Österreich
15.11.2026 21:30
Im Zuge der Krebsheilung erklingt oft die Glocke, leider noch nicht in allen Fällen.
Im Zuge der Krebsheilung erklingt oft die Glocke, leider noch nicht in allen Fällen.(Bild: Jürgen Fuchs)
Porträt von Josef Poyer
Von Josef Poyer

Weniger Schmerzen, frühere Warnsignale und gezieltere Therapien: Während das Todesdrama um Julian (11) ganz Österreich bewegt, arbeiten Wiener Forscher an einer neuen Methode im Kampf gegen Krebserkrankungen bei Kindern.

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Für Familien ist die Diagnose Kinderkrebs ein Albtraum. Dazu kommen belastende Untersuchungen, schmerzhafte Eingriffe und die ständige Angst vor einem Rückfall. Doch jetzt macht eine neue Methode große Hoffnung: Mit einer einfachen Blutabnahme könnten Ärzte künftig erkennen, wie sich ein Tumor entwickelt – und möglicherweise Alarm schlagen, bevor der Krebs bei herkömmlichen Untersuchungen wieder sichtbar wird.

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„Liquid Biopsy“: Weniger Leid für kleine Patienten
Das Zauberwort heißt „Liquid Biopsy“, auf gut Deutsch Flüssigbiopsie. Dabei werden winzige DNA-Spuren aufgespürt, die Krebszellen ins Blut abgeben. Statt immer wieder Gewebe oder Knochenmark entnehmen zu müssen, könnte künftig in bestimmten Fällen eine kleine Blutprobe ausreichen.

Dr. Sabine Taschner-Mandl ist wissenschaftliche Direktorin der berühmten St. Anna ...
Dr. Sabine Taschner-Mandl ist wissenschaftliche Direktorin der berühmten St. Anna Kinderkrebsforschung in Wien.(Bild: St. Anna Kinderkrebsforschung)

Die St. Anna Kinderkrebsforschung spielt beim europäischen Forschungsprojekt MONALISA eine zentrale Rolle. Im Fokus stehen Kinder mit Hochrisiko-Neuroblastom, einer besonders gefährlichen Krebserkrankung, die vor allem Kleinkinder betrifft: „Liquid Biopsy eröffnet uns völlig neue Möglichkeiten in der Diagnostik“, erklärt Dr. Sabine Taschner-Mandl im Gespräch mit der „Krone“. Besonders vielversprechend sei die Möglichkeit, Rückfälle bereits sehr früh zu erkennen und dadurch schneller gezielte Behandlungsmaßnahmen einzuleiten.

Kinderkrebsforschung im Land braucht auch Ihre Unterstützung

Krebs bei Kindern ist vielerorts nach wie vor ein Tabu-Thema. Gerade wenn die Kleinsten betroffen sind, wirft das oft viele Fragen auf. Wie kann ein so junger Mensch schon von einer so schweren Krankheit betroffen sein? Welche Arten gibt es? Und welche Therapien sind überhaupt möglich? Knapp 350 Patienten erkranken jährlich. Während Julian Luginger in der Kinder-Onkologie des Landesklinikums Salzburg in besten Händen war, läuft der Kampf gegen Tumor und Co. im Land auf Hochtouren. Führend ist dabei die St. Anna Kinderkrebsforschung in Wien. Die hohe Heilungsrate mit rund 80 Prozent ist top, aber es geht noch mehr: „Ein Fünftel ist noch immer unheilbar erkrankt, das ist nicht akzeptabel“, so die Chefärzte.

Trauriges Detail: Die Spenden für die Kinderkrebsforschung stagnieren seit Jahren, trotz etlicher Durchbrüche zum Wohl der kleinen Patienten. Nähere Informationen unter kinderkrebsforschung.at.

Die neue Methode könnte nicht nur wertvolle Zeit gewinnen, sondern auch Schmerzen, Stress und belastende Untersuchungen reduzieren. Langfristig wäre sogar denkbar, dass mobile Pflegedienste die Blutproben direkt zu Hause abnehmen. Noch wird intensiv geforscht. Doch die Hoffnung ist groß: Ein kleines Röhrchen Blut könnte eines Tages den großen Unterschied im Kampf gegen Kinderkrebs machen.

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