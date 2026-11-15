Drama um Julian bewegt ++ Neue Therapie-Hoffnung

Krebs bei Kindern ist vielerorts nach wie vor ein Tabu-Thema. Gerade wenn die Kleinsten betroffen sind, wirft das oft viele Fragen auf. Wie kann ein so junger Mensch schon von einer so schweren Krankheit betroffen sein? Welche Arten gibt es? Und welche Therapien sind überhaupt möglich? Knapp 350 Patienten erkranken jährlich. Während Julian Luginger in der Kinder-Onkologie des Landesklinikums Salzburg in besten Händen war, läuft der Kampf gegen Tumor und Co. im Land auf Hochtouren. Führend ist dabei die St. Anna Kinderkrebsforschung in Wien. Die hohe Heilungsrate mit rund 80 Prozent ist top, aber es geht noch mehr: „Ein Fünftel ist noch immer unheilbar erkrankt, das ist nicht akzeptabel“, so die Chefärzte.

Trauriges Detail: Die Spenden für die Kinderkrebsforschung stagnieren seit Jahren, trotz etlicher Durchbrüche zum Wohl der kleinen Patienten. Nähere Informationen unter kinderkrebsforschung.at.