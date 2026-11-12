Ex-Nvidia-Chef: Nächste intime Affäre aufgedeckt

Der Skandal um den zurückgetretenen Nvidia-Chef Jensen Huang weitet sich aus. Der 63-Jährige soll nämlich eine weitere Beziehung mit einer Mitarbeiterin unterhalten haben. Es wäre bereits die dritte bekannt gewordene außereheliche Affäre des KI-Giganten
Huang war am Donnerstag als Vorstandschef des KI-Chip-Giganten zurückgetreten. Zuvor war eine Affäre mit der mutmaßlichen China-Spionin Alice Huang (nicht verwandt) bekannt geworden.
Wegen ihrer Arbeit für „Megaspeed“ wird Alice Huang zurzeit die Einreise nach Singapur verwehrt. „Megaspeed“ soll wertvolle Chips nach China geschmuggelt haben.
Am Mittwoch hatte die „New York Times“ schließlich die nächste Affäre enthüllt: Demnach soll Huang auch eine Beziehung zu Nvidia-Managerin Kimberly Powell (48) gehabt haben. Besonders brisant: Sie war ihm direkt unterstellt.
Wer genau die dritte Frau ist, ist laut „Reuters“ noch unbekannt. Klar ist aber: Auch sie hat für Nvidia gearbeitet. Der Konzern lehnte eine Stellungnahme ab.
Huang gab Untreue zu
Huang ist seit mehr als 40 Jahren verheiratet. Er und seine Frau Lori lernten sich während des Studiums kennen. Das Paar heiratete 1985, acht Jahre bevor Huang Nvidia gründete. Bereits am Samstag hatte Huang seine Untreue zugegeben: Er habe seine Frau und seine Kinder verletzt: „Es gibt keine Entschuldigung für das, was ich getan habe.“
Beziehungen zu direkt unterstellten Mitarbeitern haben für Führungskräfte in den USA häufig Konsequenzen. Sie gelten als schwerer Verstoß gegen interne Verhaltensregeln, weil sie Interessenkonflikte etwa bei Beförderungen und Gehältern aufwerfen. Verwaltungsräte greifen in solchen Fällen gewöhnlich hart durch.
Huangs Aufgaben übernimmt kommissarisch die bisherige Finanzchefin Colette Kress, bis der Verwaltungsrat eine dauerhafte Lösung gefunden hat. Die 59-Jährige ist seit 2013 Finanzchefin von Nvidia und arbeitete zuvor unter anderem für Microsoft, Cisco und Texas Instruments.
Auch Trump-Minister unter Druck
Der Spionageverdacht zieht inzwischen in der US-Regierung immer weitere Kreise. Im Weißen Haus wird Insidern zufolge über eine Ablösung von Handelsminister Howard Lutnick beraten. Eine zunehmende Zahl von Parlamentariern wirft dem Minister vor, den Export von KI-Chips nach China nicht ausreichend zu kontrollieren. Zudem kritisieren sie, dass die Regierung sich weigere, Dutzende chinesische Unternehmen auf eine wichtige schwarze Liste für den Handel zu setzen. Ein Regierungsvertreter erklärte jedoch, US-Präsident Donald Trump habe „volles Vertrauen“ in den Minister. Jensen Huang hatte auch einen kurzen Draht zu Trump.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.