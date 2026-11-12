Ex-Nvidia-Chef: Nächste intime Affäre aufgedeckt

Auch Trump-Minister unter Druck

Der Spionageverdacht zieht inzwischen in der US-Regierung immer weitere Kreise. Im Weißen Haus wird Insidern zufolge über eine Ablösung von Handelsminister Howard Lutnick beraten. Eine zunehmende Zahl von Parlamentariern wirft dem Minister vor, den Export von KI-Chips nach China nicht ausreichend zu kontrollieren. Zudem kritisieren sie, dass die Regierung sich weigere, Dutzende chinesische Unternehmen auf eine wichtige schwarze Liste für den Handel zu setzen. Ein Regierungsvertreter erklärte jedoch, US-Präsident Donald Trump habe „volles Vertrauen“ in den Minister. Jensen Huang hatte auch einen kurzen Draht zu Trump.