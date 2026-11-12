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Ex-Nvidia-Chef: Nächste intime Affäre aufgedeckt

Wirtschaft
12.11.2026 22:37
Erwischt: Nvidia-Gründer Jensen Huang (63) betrog seine Frau wohl mit mehreren Frauen.
Erwischt: Nvidia-Gründer Jensen Huang (63) betrog seine Frau wohl mit mehreren Frauen.(Bild: EPA/RITCHIE B. TONGO)
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Von krone.at

Der Skandal um den zurückgetretenen Nvidia-Chef Jensen Huang weitet sich aus. Der 63-Jährige soll nämlich eine weitere Beziehung mit einer Mitarbeiterin unterhalten haben. Es wäre bereits die dritte bekannt gewordene außereheliche Affäre des KI-Giganten

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Huang war am Donnerstag als Vorstandschef des KI-Chip-Giganten zurückgetreten. Zuvor war eine Affäre mit der mutmaßlichen China-Spionin Alice Huang (nicht verwandt) bekannt geworden.

Wegen ihrer Arbeit für „Megaspeed“ wird Alice Huang zurzeit die Einreise nach Singapur verwehrt. „Megaspeed“ soll wertvolle Chips nach China geschmuggelt haben.

Ex-Nvidia-Boss Huang (ll.) hatte eine Affäre mit der mutmaßlichen China-Spionin Alice Huang.
Ex-Nvidia-Boss Huang (ll.) hatte eine Affäre mit der mutmaßlichen China-Spionin Alice Huang.(Bild: AP)

Am Mittwoch hatte die „New York Times“ schließlich die nächste Affäre enthüllt: Demnach soll Huang auch eine Beziehung zu Nvidia-Managerin Kimberly Powell (48) gehabt haben. Besonders brisant: Sie war ihm direkt unterstellt.

Wer genau die dritte Frau ist, ist laut „Reuters“ noch unbekannt. Klar ist aber: Auch sie hat für Nvidia gearbeitet. Der Konzern lehnte eine Stellungnahme ab.

Huang war am Donnerstag als Vorstandschef des führenden KI-Chipentwicklers Nvidia ...
Huang war am Donnerstag als Vorstandschef des führenden KI-Chipentwicklers Nvidia zurückgetreten.(Bild: AFP/JOSH EDELSON)

Huang gab Untreue zu
Huang ist seit mehr als 40 Jahren verheiratet. Er und seine Frau Lori lernten sich während des Studiums kennen. Das Paar heiratete 1985, acht Jahre bevor Huang Nvidia gründete. Bereits am Samstag hatte Huang seine Untreue zugegeben: Er habe seine Frau und seine Kinder verletzt: „Es gibt keine Entschuldigung für das, was ich getan habe.“

Beziehungen zu direkt unterstellten Mitarbeitern haben für Führungskräfte in den USA häufig Konsequenzen. Sie gelten als schwerer Verstoß gegen interne Verhaltensregeln, weil sie Interessenkonflikte etwa bei Beförderungen und Gehältern aufwerfen. Verwaltungsräte greifen in solchen Fällen gewöhnlich hart durch.

Huangs Aufgaben übernimmt kommissarisch die bisherige Finanzchefin Colette Kress, bis der Verwaltungsrat eine dauerhafte Lösung gefunden hat. Die 59-Jährige ist seit 2013 Finanzchefin von Nvidia und arbeitete zuvor unter anderem für Microsoft, Cisco und Texas Instruments.

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Auch Trump-Minister unter Druck
Der Spionageverdacht zieht inzwischen in der US-Regierung immer weitere Kreise. Im Weißen Haus wird Insidern zufolge über eine Ablösung von Handelsminister Howard Lutnick beraten. Eine zunehmende Zahl von Parlamentariern wirft dem Minister vor, den Export von KI-Chips nach China nicht ausreichend zu kontrollieren. Zudem kritisieren sie, dass die Regierung sich weigere, Dutzende chinesische Unternehmen auf eine wichtige schwarze Liste für den Handel zu setzen. Ein Regierungsvertreter erklärte jedoch, US-Präsident Donald Trump habe „volles Vertrauen“ in den Minister. Jensen Huang hatte auch einen kurzen Draht zu Trump.

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