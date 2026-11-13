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Wankender Weltkonzern

Wird einstiges Ski-Talent jetzt neuer Nvidia-Chef?

Ski Alpin
13.11.2026 11:05
Nico Caprez hat einen steilen beruflichen Aufstieg hinter sich.
Nico Caprez hat einen steilen beruflichen Aufstieg hinter sich.(Bild: AP/Jacquelyn Martin)
Porträt von David Hofer
Von David Hofer

Vom Ski-Talent zum Chef eines Weltkonzerns? Nico Caprez könnte schon bald an die Spitze des US-Technologieriesen Nvidia rücken. Der 35-jährige ehemalige Schweizer Juniorenmeister in der Abfahrt gilt als aussichtsreicher Kandidat, um das Unternehmen aus seiner aktuellen Krise zu führen. Pikant dabei: Caprez ist mit Gründer Jensen Huang verwandt – jener Mann, der Nvidia mit einer folgenschweren Affäre zuletzt selbst in Turbulenzen gestürzt hat.

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Huang, langjähriger CEO von Nvidia, hat das finanzstarke Unternehmen zuletzt durch eine Affäre ins Wanken gebracht. Denn einer der mutmaßlichen Geliebten des 63-Jährigen, Alice Huang, steht im Verdacht, dass sie im Auftrag der chinesischen Regierung Informationen und begehrte Nvidia-Chips beschaffen wollte. 

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Nach Bekanntwerden und dem daraus resultierenden Druck legte der Nvidia-Gründer am Donnerstag all seine Ämter zurück. Finanzchefin Colette Kress übernahm vorübergehend – doch die Suche nach einem Nachfolger für Huang läuft bereits auf Hochtouren. 

Jensen Huang
Jensen Huang(Bild: AFP/BRENDAN SMIALOWSKI)

Zumal der Großkonzern durch die Causa in Schwierigkeiten geraten ist und darum bemüht ist schnellstmöglich wieder Stabilität zu erlangen. In diesem Zusammenhang wird auch ein ehemaliges Ski-Juwel genannt. Denn Nico Caprez, der einst als große Abfahrtshoffnung der stolzen Skination Schweiz galt, ist einer der aussichtsreichsten Kandidaten, wie der „Blick“ berichtet. 

Steiler Aufstieg nach Ende der Ski-Karriere
Der mittlerweile 35-Jährige feierte einst im Juniorenbereich einige Erfolge – der Sprung in den Profibereich sollte aber nie gelingen. „Mein Knie hat sich nie richtig erholt. Zudem hatte ich keine Lust, ständig Schmerzmittel zu nehmen. Also habe ich mich neuen Herausforderungen gewidmet“, erklärte Caprez gegenüber dem Schweizer Medium. 

Und diese neue Herausforderung hatte es in sich: Nach seinem Studium landete der Schweizer schließlich bei Nvidia und kletterte dort die Karriereleiter steil empor. Mittlerweile ist er Verantwortlicher für das globale Wachstum im Bereich KI. Und er galt stets als enger Berater von Huang – zumal die beiden auch familiäre Bande vereinen.

Caprez hat im September nämlich auf Hawaii Madison Huang, die Tochter des Nvidia-Gründers, geheiratet. Die beiden hatten sich während des Studiums in London kennengelernt. Eine Verbindung, die den Schweizer nun bis an die Spitze des Unternehmens katapultieren könnte. Von Nvidia selbst heißt es bisher nur, dass man „interne und externe Kandidaten prüfen und eine dauerhafte Lösung finden“ werde. 

Lange Zeit mit Ski-Dame liiert
Dem Skisport blieb Caprez übrigens dennoch auf eine andere Art treu. Zunächst war er lange Zeit mit Ski-Ass Wendy Holdener liiert. Mit ihr zusammen trainierte er auch gelegentlich Riesenslalom, wie er verraten hatte. Die Fernbeziehung ging aber 2020 endgültig in die Brüche. 

Wendy Holdener (rechts) war über viele Jahre in einer Beziehung mit Caprez.
Wendy Holdener (rechts) war über viele Jahre in einer Beziehung mit Caprez.(Bild: GEPA)

Allerdings ist er weiterhin mit einigen Schweizer Ski-Assen gut befreundet. Darunter etwa Thomas Tumler, sowie Gino und Mauro Cavieziel oder der mittlerweile Ski-Pensionist Carlo Janka. 

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