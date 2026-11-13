Wird einstiges Ski-Talent jetzt neuer Nvidia-Chef?

Caprez hat im September nämlich auf Hawaii Madison Huang, die Tochter des Nvidia-Gründers, geheiratet. Die beiden hatten sich während des Studiums in London kennengelernt. Eine Verbindung, die den Schweizer nun bis an die Spitze des Unternehmens katapultieren könnte. Von Nvidia selbst heißt es bisher nur, dass man „interne und externe Kandidaten prüfen und eine dauerhafte Lösung finden“ werde.