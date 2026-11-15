Krampus an den Hörnern gezogen: Kärntner verletzt!

Das hat nichts mehr mit Brauchtum zu tun. Die Saison hat noch nicht einmal richtig gestartet und die ersten Attacken auf Krampusse werden gemeldet. So wurde bei einem Lauf in Villach ein 24-Jähriger verletzt.
Perchten- und Krampusläufe gehören zur Tradition in Kärnten. Doch immer häufiger werden unangemessene Zwischenfälle gemeldet. Nicht die Besucher, sondern die Krampusse selbst werden durch Stöße, Ziehen an den Hörnern und andere Attacken verletzt.
Krampus wurde ins Krankenhaus gebracht
So auch bei dem Krampuslauf am Wasenboden in Villach-Seebach, der sich dieses Wochenende ereignet hat. Ein Unbekannter attackierte einen 24-Jährigen, der als Krampus unterwegs war.
Der Täter zog den Villacher an den Hörnern. Der Maskierte wurde dabei verletzt und musste von der Rettung ins LKH Villach gebracht werden.
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