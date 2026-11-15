U20-WM in Kanada findet ohne Russland statt

Die Junioren-Weltmeisterschaft im Eishockey in Kanada wird ohne Russland stattfinden. Das teilte der Eishockey-Weltverband IIHF am Sonntag mit.
„Die IIHF bestätigt, dass die russische U20-Nationalmannschaft aufgrund der von der kanadischen Regierung offiziell mitgeteilten Haltung und den angekündigten Einschränkungen nicht an der Junioren-Weltmeisterschaft teilnehmen kann“, hieß es in dem Schreiben.
Zuvor hatte WM-Gastgeber Kanada angekündigt, Russlands Auswahl keine Visa erteilen zu wollen. Der Weltverband teilte mit, dass Kanada dennoch Gastgeber des Turniers von 26. Dezember 2026 bis 5. Jänner 2027 in Edmonton und Red Deer bleiben werde.
CAS-Urteil mit Folgen
Auslöser der Debatte ist ein Urteil des Sportgerichtshofs CAS, der Ende Oktober entschied, die Suspendierung russischer Eishockey-Teams trotz des weiter andauernden Angriffskrieges gegen die Ukraine aufzuheben. Noch unklar ist, welche Folgen das CAS-Urteil für die Eishockey-WM der Männer 2027 in Deutschland haben wird. Die deutsche Bundesregierung hält eine Ausrichtung der WM bei einer Teilnahme Russlands für „faktisch nicht möglich“. Mehrere Länder um Weltmeister Finnland wollen nicht gegen russische Mannschaften antreten.
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