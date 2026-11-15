U20-WM in Kanada findet ohne Russland statt

CAS-Urteil mit Folgen

Auslöser der Debatte ist ein Urteil des Sportgerichtshofs CAS, der Ende Oktober entschied, die Suspendierung russischer Eishockey-Teams trotz des weiter andauernden Angriffskrieges gegen die Ukraine aufzuheben. Noch unklar ist, welche Folgen das CAS-Urteil für die Eishockey-WM der Männer 2027 in Deutschland haben wird. Die deutsche Bundesregierung hält eine Ausrichtung der WM bei einer Teilnahme Russlands für „faktisch nicht möglich“. Mehrere Länder um Weltmeister Finnland wollen nicht gegen russische Mannschaften antreten.