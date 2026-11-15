Ex-Politiker Gudenus: „System Selenskyj korrupt“

Die steile Karriere innerhalb der Freiheitlichen endete bekanntlich nach einer Videofalle mit einer vermeintlich russischen Oligarchen-Nichte in einer verwanzten Villa auf der spanischen Partyinsel. Die Politik lässt Johann Gudenus aber offenbar nicht los. Bei seiner Premiere als Buchautor in „Europa am Abgrund“ (Zur Zeit Edition) übt er auf 268 Seiten scharfe Kritik an Brüssel: „Der gegenwärtige Kurs der EU ist ein Holzweg. Europa hat sich durch eigene Fehlentscheidungen an den Abgrund gebracht.“