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Abrechnung in Buchform

Ex-Politiker Gudenus: „System Selenskyj korrupt“

Innenpolitik
15.11.2026 19:55
„Europa am Abgrund“ ist die politische Abrechnung in Buchform (erscheint am Montag) des früheren ...
„Europa am Abgrund“ ist die politische Abrechnung in Buchform (erscheint am Montag) des früheren blauen Spitzenpolitikers Johann Gudenus mit Brüssel und Selenskyj(Bild: Krone KREATIV/ZurZeit-Edition, Martin Jöchl)
Porträt von Christoph Budin
Von Christoph Budin

Lange war es nach dem Ibiza-Video still um den freiheitlichen Ex-Spitzenpolitiker Johann Gudenus. Jetzt rechnet der heutige PR- und Strategieberater in einem neuen Buch politisch mit der EU und der Führung in Kiew ab: „Ich halte das System Selenskyj für schwerst korrupt.“ Russland trage nicht alleine die Schuld am Krieg ...

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Die steile Karriere innerhalb der Freiheitlichen endete bekanntlich nach einer Videofalle mit einer vermeintlich russischen Oligarchen-Nichte in einer verwanzten Villa auf der spanischen Partyinsel. Die Politik lässt Johann Gudenus aber offenbar nicht los. Bei seiner Premiere als Buchautor in „Europa am Abgrund“ (Zur Zeit Edition) übt er auf 268 Seiten scharfe Kritik an Brüssel: „Der gegenwärtige Kurs der EU ist ein Holzweg. Europa hat sich durch eigene Fehlentscheidungen an den Abgrund gebracht.“

Westen habe den Konflikt mit NATO-Osterweiterung angeheizt
Was der über das Ibiza-Video gestürzte einstige Wiener blaue Spitzenpolitiker damit meint? Putin bzw. Russland trage zwar die Verantwortung für den völkerrechtswidrigen Einmarsch – aber der Westen habe den Konflikt durch eigene Entscheidungen verschärft. Von der NATO-Osterweiterung über die blutigen Maidan-Proteste bis zum Scheitern des Minsker Abkommens listete er einige Gründe aus seiner Sicht dafür auf.

Moskau-Reisen und Ehrenmedaille in Kiew
„Joschi“, wie ihn seine Freunde nennen, gilt als Russland-Kenner. In Moskau besuchte er Sprachkurse an der staatlichen Lomonossow-Uni und absolvierte mit einem Stipendium einen Kurs an der Diplomatischen Akademie. Freundschaften pflege er zudem mit der Ukraine, die Kiewer Drahomanow-Uni verlieh ihm eine Ehrenmedaille.

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Korruptionsvorwürfe an ukrainischer Führung
Über die derzeitige Führung fällt sein politisches Urteil allerdings scharf aus: „Ich halte das System Selenskyj für schwerst korrupt. Und ich finde es beschämend, dass europäische Regierungen mit dieser Führung zusammenarbeiten und aus meiner Sicht viel zu wenig Aufklärung über die Korruptionsvorwürfe in ihrem Umfeld verlangen.“

Appell für Gespräche mit Putin
Zum Abschluss plädiert der frühere FPÖ-Spitzenpolitiker für weitere Gespräche mit Putin. Sein Credo: „Diplomatie ist nicht dafür geschaffen worden, nur mit Freunden zu sprechen. Man braucht sie vor allem dann, wenn man mit Gegnern sprechen muss.“

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