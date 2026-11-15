1:4! Pioneers sind zurück auf der Verliererstraße

Im Mitteldrittel legten dann Brad McClure und Dan Gazley für die Bozener nach. Im Schlussdrittel musste Pioneers-Goalie Alex Caffi zwar nicht mehr hinter sich greifen und die Feldkircher verkürzten durch Britt Logan auch auf 1:4 (52.) – mehr war allerdings nicht mehr drinnen. Weiter geht es am Freitag (19.15) mit der Auswärtspartie gegen Fehervar.