1:4! Pioneers sind zurück auf der Verliererstraße

Groß war die Freude, als die Pionees Vorarlberg am Freitag daheim gegen Pustertal 7:4 gewinnen konnten und nach saisonübergreifend 27 Niederlagen erstmals wieder in der ICE Hockey League gewinnen konnte. Lange hielt sie allerdings nicht an! Am Sonntagnachmittag setzte es in Bozen nämlich einen 1:4-Niederlage
Eigentlich wollten die Pioneers Vorarlberg den Schwung des 7:4-Heimerfolgs gegen Pustertal mit nach Südtirol nehmen. Beim Auswärtsspiel in Bozen war davon aber nicht viel zu spüren. Die Gastgeber gingen in Drittel eins nach einem Doppelschlag durch Cole Schneider und Luca Frigo innerhalb von nur 41 Sekunden 2:0 mit in Front.
Im Mitteldrittel legten dann Brad McClure und Dan Gazley für die Bozener nach. Im Schlussdrittel musste Pioneers-Goalie Alex Caffi zwar nicht mehr hinter sich greifen und die Feldkircher verkürzten durch Britt Logan auch auf 1:4 (52.) – mehr war allerdings nicht mehr drinnen. Weiter geht es am Freitag (19.15) mit der Auswärtspartie gegen Fehervar.
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