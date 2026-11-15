Jesus zu Ronaldo-Frage: „Was soll ich vermissen?“

„Was soll ich vermissen“

Als Jesus nach der heftigen 1:4-Pleite von einem Journalisten gefragt wurde, ob ihm Ronaldo fehle, reagierte der Coach bockig: „Vermissen? Wie denn? Er ist ja nicht mehr hier. Was soll ich vermissen?“ Der Europameister von 2016 „spielt nicht mehr, er ist nicht mehr hier und hat seine Zukunft bereits entschieden“, sprach der 72-Jährige Klartext.