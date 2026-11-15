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Trainer genervt

Jesus zu Ronaldo-Frage: „Was soll ich vermissen?“

Fußball International
15.11.2026 18:37
Jorge Jesus reagierte genervt auf eine Frage nach Cristiano Ronaldo.
Jorge Jesus reagierte genervt auf eine Frage nach Cristiano Ronaldo.(Bild: AFP/PEDRO ROCHA/MOLLY DARLINGTON)
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Von krone Sport

Im Spiel eins nach der Ronaldo-Ära hat Portugals Nationalmannschaft am Samstag eine historische Demütigung erlebt. Die Fans in Braga skandierten nach dem vierten Gegentreffer beim 1:4 gegen Dänemark fast schon höhnisch den Namen „Cristiano Ronaldo“. Trainer Jorge Jesus reagierte im Anschluss genervt, als er auf den zurückgetretenen Superstar angesprochen wurde.

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Ronaldo hatte nach mehr als 23 Jahren in der Nationalmannschaft Anfang November seinen Rücktritt verkündet. Zuvor hatte er sich mit dem Teamchef zerstritten.

„Was soll ich vermissen“
Als Jesus nach der heftigen 1:4-Pleite von einem Journalisten gefragt wurde, ob ihm Ronaldo fehle, reagierte der Coach bockig: „Vermissen? Wie denn? Er ist ja nicht mehr hier. Was soll ich vermissen?“ Der Europameister von 2016 „spielt nicht mehr, er ist nicht mehr hier und hat seine Zukunft bereits entschieden“, sprach der 72-Jährige Klartext.

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Obwohl Ronaldo gar nicht im Stadion war, weder auf dem Platz noch auf der Tribüne, stand der 41-Jährige am Samstagabend im Mittelpunkt. Die portugiesische Mannschaft lief zunächst mit Ronaldos Rückennummer sieben auf. Während der Nationalhymne war auf der Haupttribüne ein Transparent zu sehen, das dem langjährigen Kapitän gewidmet war und seine größten Momente im Dress des Nationalteams zeigte.

Zudem spendete das Publikum dem Superstar in Minute sieben Applaus und Sprechchöre. Ob die Ehrung die portugiesische Mannschaft während des Spiels abgelenkt habe? „Nein, natürlich nicht. Die Ehrung war sehr verdient und sehr schön, und sie hatte nichts mit dem Ergebnis des Spiels zu tun“, erklärte Defensivspieler Ruben Neves.

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