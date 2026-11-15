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Salzburger Vorstoß

„Privatteams sind die Zukunft des Skisports“

Salzburg: Sport-Nachrichten
15.11.2026 20:00
Ralph Spraiter und Walter Alber haben Großes vor.
Ralph Spraiter und Walter Alber haben Großes vor.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Sebastian Steinbichler
Von Sebastian Steinbichler

Österreichs Skisport kann neue Wege gut gebrauchen. Zwei Salzburger wollen mit einem Spezialteam zeigen, wie moderne Nachwuchsarbeit zu leistbaren Kosten aussehen kann. In Konkurrenz zum Verband wollen die beiden allerdings nicht treten.

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Österreich ist, wenn überhaupt, nur mehr am Papier die Skination Nummer eins. Und diesen Status wird die Alpenrepublik so schnell auch nicht wiedererlangen. Das ist mittlerweile auch dem österreichischen Skiverband bewusst.

Guten Job für Herzensprojekt gekündigt
Ein Duo aus Salzburg hat es sich zur Aufgabe gemacht, selbst einen Beitrag zu einer besseren Zukunft zu leisten: Walter Alber, Obmann des Halleiner Skiklubs, und Ralph Spraiter, Leiter der Skischule am Dürrnberg. Alber gründete vor mehreren Jahren eine spezielle Trainingsgruppe. Diese machte heuer den nächsten Schritt – dafür gab Spraiter sogar seinen Job bei Atomic im Nachwuchsbereich auf. „Ich sehe Riesenpotenzial in der kleinen Gruppe. Das reizt mich enorm“, sagt er. 

Stefan Lehenauer ist einer der besten Nachwuchsfahrer Österreichs.
Stefan Lehenauer ist einer der besten Nachwuchsfahrer Österreichs.(Bild: GEPA)

Acht Talente zählt das sogenannte „Palfinger Ski Alpin Kompetenzzentrum“. Mit dabei ist auch der Adneter Stefan Lehenauer, einer der besten Nachwuchsfahrer Österreichs seines Jahrgangs (2012). Um ihn und seine Kollegen (die Ältesten wurden 2011 geboren) bestmöglich zu betreuen, setzen Alber und Spraiter in ihrem Team auf weitere Experten. Die kleine Gruppengröße ermöglicht eine besonders individuelle Betreuung. Wie in einem Privatteam. „Das ist die Zukunft“, glauben beide. Der große Unterschied zu herkömmlichen Spezialteams? Der Preis! 

„Möchten einen zusätzlichen Weg anbieten“
Stille Förderer und Sponsoren übernehmen den Großteil der Kosten. Für die Teilnehmer bleibt somit nur ein niedriger dreistelliger Eurobetrag pro Jahr. Damit wollen Spraiter und Alber ihrem Credo gerecht werden: Leistungssport und Ausbildung sollen miteinander vereinbar und vor allem leistbar sein.

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Bei der Ausbildung hilft eine Kooperation mit dem Salzburger Schulsportmodell (SSM). Auch eine Lehre ist dank eines angepassten Modells jetzt möglich. 

Ziel ist es, die ausgewählten Talente bestmöglich in den ÖSV-Kader zu führen. Das soll parallel zur Arbeit des Landesverbands geschehen. In Konkurrenz zu diesem wollen die beiden Chefs aber nicht treten. „Wir möchten lediglich einen weiteren Weg anbieten“, sagen beide unisono. Und wenn es um die Zukunft der einstigen Skination Nummer eins geht, kann es gar nicht genug Wege geben. 

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