„Privatteams sind die Zukunft des Skisports“

Österreich ist, wenn überhaupt, nur mehr am Papier die Skination Nummer eins. Und diesen Status wird die Alpenrepublik so schnell auch nicht wiedererlangen. Das ist mittlerweile auch dem österreichischen Skiverband bewusst.

Guten Job für Herzensprojekt gekündigt

Ein Duo aus Salzburg hat es sich zur Aufgabe gemacht, selbst einen Beitrag zu einer besseren Zukunft zu leisten: Walter Alber, Obmann des Halleiner Skiklubs, und Ralph Spraiter, Leiter der Skischule am Dürrnberg. Alber gründete vor mehreren Jahren eine spezielle Trainingsgruppe. Diese machte heuer den nächsten Schritt – dafür gab Spraiter sogar seinen Job bei Atomic im Nachwuchsbereich auf. „Ich sehe Riesenpotenzial in der kleinen Gruppe. Das reizt mich enorm“, sagt er.