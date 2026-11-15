Mehrere Minister Trumps an sicherere Orte verlegt

Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass US-Finanzminister Scott Bessent wegen mutmaßlicher Bedrohungen aus dem Iran von seinem privaten Wohnsitz auf einen Militärstützpunkt umgezogen war. Nun heißt es in israelischen Medien, dass auch weitere Regierungsmitglieder von Präsident Donald Trump in Sicherheit gebracht worden seien.
Konkret soll es sich um Außenminister Marco Rubio und Verteidigungsminister Pete Hegseth handeln. Alle drei Genannten befinden sich demzufolge in militärisch gesicherten Unterkünften. Die Rede ist von Plänen, mit Sprengstoff beladene Drohnen gegen die Minister einzusetzen. Diese Informationen basieren den Angaben zufolge auf Erkenntnissen des israelischen Auslandsgeheimdienstes Mossad.
Auftritte Trumps unter freiem Himmel reduziert
Auf der Todesliste der Mullahs soll auch Trump selbst stehen. Daher seien die Sicherheitsmaßnahmen rund um den 80-jährigen Staatschef ebenfalls erhöht worden, schreibt die israelische Tageszeitung „Israel Hayom“. Unter anderem seien öffentliche Auftritte des Präsidenten unter freiem Himmel drastisch reduziert worden. Bei notwendigen Events sollen neben konventionellen Schutzmaßnahmen auch Drohnen-Abwehrsysteme aktiviert werden.
Aus US-Regierungskreisen heiße es, dass die jüngsten Aussagen Trumps, wonach es keine Notwendigkeit mehr gebe, eine Vereinbarung mit dem Iran auszuhandeln, auf die jüngsten Bedrohungen zurückzuführen seien. Vor wenigen Tagen wurde Vizepräsident JD Vance, der sich für eine diplomatische Einigung mit dem Regime eingesetzt hatte, von den Gesprächen abgezogen.
Vance von Iran-Verhandlungen abgezogen
Vance solle seine vollständige und uneingeschränkte Aufmerksamkeit lieber auf die Kriminalität und Korruption in demokratisch regierten US-Städten richten als auf den Iran, schrieb Trump am Donnerstag in den sozialen Medien. Dadurch könne mehr Geld eingespart werden als durch ein Abkommen mit dem Iran. „Wir brauchen kein Abkommen mit dem Iran. Diese Zeiten sind längst vorbei. Wir haben ihr Geld, Hunderte Milliarden Dollar, und wir haben ihre Meerenge!“, so Trump weiter.
Der aktuelle Stand der Verhandlungen
Zuletzt hat die iranische Führung Gespräche über eine Wiederaufnahme von Atominspektionen abgelehnt. Das sei in der gegenwärtigen Sicherheitslage nicht möglich, sagte Teheran zu der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA). Seit den Angriffen der USA und Israels auf iranische Atomanlagen erlaubt die Islamische Republik fast keine Inspektionen mehr. Die IAEA und westliche Regierungen fordern vor allem eine Überprüfung des beinahe atomwaffentauglichen Urans, das der Iran in den vergangenen Jahren produziert hat.
Eine schrittweise Annäherung der Atomorganisation und Teherans könne zur Vertrauensbildung beitragen und den Weg zu einem breiteren Abkommen ebnen, sagte IAEA-Chef Rafael Grossi. Man sei derzeit besorgt über mangelnde Informationen zu einer geplanten weiteren Anlage zur Anreicherung von Uran. Teheran bestreitet seit Jahren, Uran anzureichern, um Atomwaffen zu bauen.
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