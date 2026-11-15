Demokrat (37) gewinnt Gouverneurswahl in Alaska

Unter den drei republikanischen Konkurrenten war auch die von Präsident Donald Trump unterstützte Bernadette Wilson. Die republikanische US-Senatorin Lisa Murkowski hatte sich hingegen überraschend für Kreiss-Tomkins ausgesprochen. Der Demokrat war ungefähr zehn Jahre lang Abgeordneter im Repräsentantenhaus von Alaska gewesen und folgt auf den Republikaner Mike Dunleavy, der nach zwei Amtszeiten nicht erneut antreten durfte.