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Erstmals seit 1998

Demokrat (37) gewinnt Gouverneurswahl in Alaska

Außenpolitik
15.11.2026 07:38
Der Demokrat Jonathan Kreiss-Tomkins (rechts) hat die Gouverneurswahl in Alaska gewonnen.
Der Demokrat Jonathan Kreiss-Tomkins (rechts) hat die Gouverneurswahl in Alaska gewonnen.(Bild: AP/Becky Bohrer)
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Von krone.at

Erstmals seit 1998 haben die Demokratinnen und Demokraten wieder die Gouverneurswahl im US-Bundesstaat Alaska gewonnen. Der 37-jährige Jonathan Kreiss-Tomkins setzte sich gegen drei republikanische Kandidaten durch. Damit werden die Demokratinnen und Demokraten künftig 30 der 50 Gouverneursposten in den USA besetzen.

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Das sind so viele wie seit 1993 nicht mehr. Ungefähr drei Viertel der US-Bevölkerung werden dann in Bundesstaaten mit demokratischen Gouverneurinnen und Gouverneuren leben. Kreiss-Tomkins wird der jüngste Gouverneur der Geschichte Alaskas.

Der 37-Jährige erhielt nach vorläufigen Ergebnissen ungefähr 51 Prozent der Stimmen mit erster Präferenz. In dem Bundesstaat können die Wählerinnen und Wähler mehrere Personen nach ihrer bevorzugten Reihenfolge auswählen. 

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Unter den drei republikanischen Konkurrenten war auch die von Präsident Donald Trump unterstützte Bernadette Wilson. Die republikanische US-Senatorin Lisa Murkowski hatte sich hingegen überraschend für Kreiss-Tomkins ausgesprochen. Der Demokrat war ungefähr zehn Jahre lang Abgeordneter im Repräsentantenhaus von Alaska gewesen und folgt auf den Republikaner Mike Dunleavy, der nach zwei Amtszeiten nicht erneut antreten durfte.

Dünn besiedelt
Alaska ist der flächenmäßig größte Bundesstaat der USA, hat aber nur etwa 740.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Die größte Stadt ist Anchorage, die Hauptstadt Juneau.

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