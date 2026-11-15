Das Comeback der Greta Thunberg

Es war ein überraschendes Comeback auf der Klimakonferenz in Antalya: Greta Thunberg, die sich in den vergangenen Jahren gefühlt wenig um das Klima geschert hat. Stattdessen manövrierte sie sich mit ihrem Aktivismus für Palästina und einseitigen Äußerungen zum Nahostkonflikt nicht nur bei Fridays for Future zunehmend ins Abseits. Der Bewegung stand sie lange wie eine Ikone vor – in letzter Zeit schien sie ihr jedoch mehr zu schaden als zu nutzen.
Bei der COP kehrte sie also wieder zu ihrem Kernthema zurück. „Der Planet stirbt nicht, er wird ermordet. Und wir wissen, von wem.“ Es seien die gleichen Leute, die auf all diesen Konferenzen vorgeben, die Bedrohten retten zu wollen. „Aber keiner rettet uns!“, rief sie.
Man muss Thunberg nicht mögen, aber recht hat sie. Dafür genügt ein Blick auf die Liste der Gäste dieser Konferenz – oder besser gesagt: die der Abwesenden. Friedrich Merz feierte lieber seinen Geburtstag beim Italiener, für Trump ist der Klimawandel ohnehin nur etwas für die Märchenstunde – und auch für Macron und Meloni dürfte die Krise unter ferner liefen rangieren. Immerhin reiste der chinesische Vizepräsident an.
Thunberg wurde wie üblich von Reportern aus aller Welt umlagert. Das Blitzlichtgewitter hätte aber nicht ihr, sondern den Vertretern aus jenen Ländern gelten sollen, die bereits jetzt am meisten unter den Folgen des Klimawandels leiden. Sie können es sich nicht leisten, dass Rettung nur aus schalen Worten besteht.
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