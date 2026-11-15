Das Comeback der Greta Thunberg

Es war ein überraschendes Comeback auf der Klimakonferenz in Antalya: Greta Thunberg, die sich in den vergangenen Jahren gefühlt wenig um das Klima geschert hat. Stattdessen manövrierte sie sich mit ihrem Aktivismus für Palästina und einseitigen Äußerungen zum Nahostkonflikt nicht nur bei Fridays for Future zunehmend ins Abseits. Der Bewegung stand sie lange wie eine Ikone vor – in letzter Zeit schien sie ihr jedoch mehr zu schaden als zu nutzen.