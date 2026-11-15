Versteigerte Sternenflotte brachte Millionenregen

Volle Hallen, tausende Gebote und Fahrzeuge, die bis nach Dubai, Kuwait und in die USA verschifft werden: Bei der Auktion einer privaten Mercedes-Sammlung in Feldkirchen an der Donau (Oberösterreich) wechselten 84 Autos und Unmengen an Automobilia den Besitzer.
Die letzten Hammerschläge sind gefallen, die Hallen leer: Bei der großen Auktion in Feldkirchen an der Donau wurden am Samstag 84 Autos und 50 Motorräder aus der Sammlung von Hannes Daxecker verkauft. Insgesamt brachten die Fahrzeuge 4.173.259 Euro ein. Die Nachfrage war enorm.
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