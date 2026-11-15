Versteigerte Sternenflotte brachte Millionenregen

Die letzten Hammerschläge sind gefallen, die Hallen leer: Bei der großen Auktion in Feldkirchen an der Donau wurden am Samstag 84 Autos und 50 Motorräder aus der Sammlung von Hannes Daxecker verkauft. Insgesamt brachten die Fahrzeuge 4.173.259 Euro ein. Die Nachfrage war enorm.