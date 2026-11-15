Levi: Das sind die Startnummern der ÖSV-Herren

Wer entscheidet den ersten Herren-Slalom der neuen Weltcupsaison für sich? Das Rennen in Levi, das ab 10 Uhr (live im sportkrone.at-Ticker) über die Bühne geht, wird vom Franzosen Clement Noel eröffnet.
Die größten Hoffnungen aus ÖSV-Sicht ruhen auf Michael Matt (Startnummer 9) und Fabio Gstrein (15). Die weiteren Startnummern der Österreicher: Dominik Raschner (22), Joshua Sturm (27), Johannes Strolz (29), Simon Rueland (31), Adrian Pertl (60) und Oscar Heine (63). Letzterer feiert sein Weltcupdebüt.
Hier die Startliste:
Feller lässt Levi aus
Manuel Feller verzichtet auf einen Start in Levi. Der Tiroler begründete die Entscheidung mit „einem Trainingsrückstand, insbesondere im konditionellen Bereich“.
Zudem fehlen dem siebenfachen Weltcupsieger noch Läufe über die volle Renndistanz von 50 bis 60 Sekunden. Das Comeback wird für den Heimweltcup in Gurgl am 22. November angestrebt.
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