Gregoritsch rechnet mit Schlager-Kritikern ab

Schlager war hauptverantwortlich dafür, dass nach acht Partien des Nationalteams erstmals wieder die Null stand – ein Ziel, das man vor der Irland-Partie auch deutlich artikuliert hatte. „Endlich wieder einmal zu null gespielt“, meinte Teamchef Ralf Rangnick nach einem Abend, den viele als „kompliziert“ einstuften. „Es war ein Fight, das war zu erwarten“, sagte etwa Schlager, der Anfang Oktober beim 2:2 in Dublin Florian Wiegele den Vortritt hatte lassen müssen. „Eine sehr aggressive Mannschaft, sehr spritzig, das haben wir schon in Irland gespürt. Wir haben dagegengehalten, und deswegen passt es.“