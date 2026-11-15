Gregoritsch rechnet mit Schlager-Kritikern ab

„Ich will niemanden eine Plattform geben, aber es gibt einige die schießen ganz schön gegen Alex“, setzte Michael Gregoritsch nach dem Nations-League-Sieg gegen Irland (1:0) im ORF-Interview zur Abrechnung mit den Kritikern von Torhüter Alexander Schlager an. Der ÖFB-Schlussmann, der sich immer wieder mit argwöhnischen Kommentaren konfrontiert sieht, hatte zuvor eine fantastische Leistung gezeigt und dafür viel Lob kassiert.
Der 1:0-Sieg über Irland hat Österreichs Fußball-Nationalteam am Samstag den Aufstieg in Liga A der Nations League, aber auch ein spielerisches Auf und Ab beschert. Denn eine sichere Angelegenheit war der Erfolg in Linz keineswegs. „Wir haben den Sieg heute erzwungen“, meinte Assistgeber Gregoritsch, dessen Truppe neben dem notwendigen Willen in Torhüter Schlager auch einen starken Rückhalt hatte. „Er hat überragend gespielt“, sagte Verteidiger Kevin Danso.
Siebenmal ließ Schlager gegen die Iren seine Reflexe spielen, in der 87. Minute hielt er mit einer Glanzparade gegen Chiedozie Ogbene aus Kurzdistanz die drei Punkte fest. Dass der 30-Jährige seit seinem Wechsel von Salzburg zu Werder Bremen im Sommer auf Klubebene nur ein Spiel in der 1. Runde des DFB-Cups absolviert hat, war nicht zu erkennen. „Kein Problem für mich“, merkte Danso an. „Ich fühle mich wohl, wenn er hinter mir steht.“
Schlager war hauptverantwortlich dafür, dass nach acht Partien des Nationalteams erstmals wieder die Null stand – ein Ziel, das man vor der Irland-Partie auch deutlich artikuliert hatte. „Endlich wieder einmal zu null gespielt“, meinte Teamchef Ralf Rangnick nach einem Abend, den viele als „kompliziert“ einstuften. „Es war ein Fight, das war zu erwarten“, sagte etwa Schlager, der Anfang Oktober beim 2:2 in Dublin Florian Wiegele den Vortritt hatte lassen müssen. „Eine sehr aggressive Mannschaft, sehr spritzig, das haben wir schon in Irland gespürt. Wir haben dagegengehalten, und deswegen passt es.“
Gregoritsch las Schlager-Kritikern die Leviten
Auch Rangnick misst der mangelnden Spielpraxis Schlagers bei Werder offenbar wenig Bedeutung bei. „Es hat gute Gründe gegeben, wieso er bei der WM gespielt hat und dort einer unserer Besten war. Heute hatte er mindestens drei oder vier richtig gute Saves“, erklärte der 68-Jährige.
Gregoritsch ließ es sich jedenfalls nicht nehmen, diversen Kritikern eines Schlager-Einsatzes – vor allem „online“ – die Leviten zu lesen. „Einige schießen ganz schön gegen Alex“, kritisierte der Augsburg-Legionär und kündigte an, die Angelegenheit auch noch mit persönlichen Nachrichten zu klären: „Das ist mir ein Anliegen.“
„Er ist so ein wichtiger Teil der Mannschaft und so wichtig auf dem Platz“, fuhr der Stürmer schließlich fort und betonte abschließend: „Es freut mich extrem, wie stark er spielt. Er ist einer meiner engsten Freunde. Dass er so performt, ist wunderschön, aber auch keine Überraschung.“
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