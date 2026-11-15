Länder wollen Anteile der „Pensionisten-Milliarde“

Ein Insider nennt das Geld einen Puffer, mit dem die bekannt großen Löcher gestopft werden. Just am Samstag wurde bekannt, dass die ÖGK für das Jahr 2026 in der aktuellen Gebarungsvorschau ein Minus von 72,1 Millionen Euro ausweist – im August lag es noch bei 151,5 Millionen. Kassen-Chef Peter McDonald sieht darin das Ergebnis „konsequenter Arbeit“.

Standleitung soll gekappt werden

Rund ein Drittel davon an die Länder abzugeben, ist in der Gewerkschaft nicht vorgesehen. Spätestens bei der Ablöse von Andreas Babler als SPÖ-Chef hat sich allerdings gezeigt, dass die roten Landesparteichefs eine alte Allianz neu beleben wollen. Die „Standleitung“, wie Bundesländer-Rote sie nennen, von ÖGB-Chef Wolfgang Katzian ins Vizekanzler-Büro soll gekappt werden. Diese Leitung habe über Bablers Kabinettschefin und Katzian-Vertraute Sandra Breiteneder bestanden. Bezahlt wird die Milliarde von den Pensionisten. Gestritten wird nur noch darüber, wer sie ausgeben darf.