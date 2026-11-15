Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Brisanter Vorstoß

Länder wollen Anteile der „Pensionisten-Milliarde“

Innenpolitik
15.11.2026 07:16
Ludwig und Lercher wollen die Gelder dort haben, von wo aus die Spitäler auch bezahlt werden: in ...
Ludwig und Lercher wollen die Gelder dort haben, von wo aus die Spitäler auch bezahlt werden: in den Bundesländern.(Bild: JAKOB LANGWIESER/APA/picturedesk.com, Dietmar Matthis, Christian Jauschowetz)
Porträt von Nikolaus Frings
Von Nikolaus Frings

Ein unscheinbar wirkender Beschluss der Landeshauptleute-Konferenz hat es in sich. Die Länder-Spitzen wollen jetzt mehr als 400 Millionen Euro der Pensionisten-Beiträge für sich. Geld, das die Gewerkschaft eigentlich längst verplant hat …

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Auf der Landeshauptleutekonferenz ging der Punkt beinahe unter. Er klingt nach Amtsdeutsch, ist aber eine Kampfansage. Einstimmig fordern die neun Länder die Bundesregierung auf, „den durch die Anhebung des Krankenversicherungsbeitrags für die Pensionist\*innen entstandenen Mehrertrag anteilsmäßig den Landesgesundheitsfonds zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung“ zu stellen.

Außerdem solle sich der Bund an das „festgelegte Finanzierungssystem“ halten. Übersetzt heißt das: Ihr habt uns übergangen, jetzt wollen wir unser Geld. Das Timing ist kein Zufall. 2027 soll die Gesundheitsreform starten, ein Paket aus Minimalkompromissen wie den Facharztzentren. Kurz davor legen die Länder jetzt ihre Rechnung auf den Tisch.

Zum Hintergrund: Seit Juni 2025 werden von jeder Pension sechs statt 5,1 Prozent für die Krankenkasse abgezogen. Das bringt mehr als 1,1 Milliarden Euro im Jahr. Fast die Hälfte geht in den Gesundheitsreformfonds, den Rest behält die Sozialversicherung. Die Länder müssen die teuren Spitäler erhalten und gehen trotzdem leer aus.

414 Millionen pro Jahr für die neun Länder
2025 und 2026 sind den Ländern so bis zu 627 Millionen Euro entgangen. Ab 2027 wollen sie 414 Millionen jährlich: Wien 105,7, Oberösterreich 72,3, die Steiermark 60,2 und Niederösterreich 59,5 Millionen. „Gesundheitsversorgung findet vor Ort statt, in unseren Spitälern, Ordinationen und Ambulanzen“, argumentiert Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ). Dort entscheide sich, „ob Menschen rasch einen Termin bekommen“. Wien werde „jeden Euro in bessere Versorgung investieren“.

Lesen Sie auch:
Wichtige Forderungen
Landeshauptleute-Konferenz: Stimme der Vernunft
07.11.2026
Gesundheit, Finanzen
Landeshauptleute ringen bei Konferenz um Einigkeit
13.11.2025
Für sechs Monate
Stelzer jetzt Chef der Landeshauptleute-Konferenz
03.07.2024

Zustimmung kommt vom steirischen SPÖ-Chef Max Lercher, der in der Gesundheitspolitik gern den Finger in die Wunde legt: „Wir müssen diesen hohen Beiträgen gerecht werden. Das Geld darf nicht in Strukturen versickern. Es gehört ausnahmslos in die medizinische Versorgung vor Ort und das Personal – damit unsere Spitäler gestärkt, die Beschäftigten entlastet und die Menschen im Ernstfall rasch behandelt werden. Hier geht es nicht um Kompetenzgerangel im System, sondern um das wichtigste Versprechen an die Bevölkerung: dass man im Krankheitsfall rasch und gut versorgt wird.“

Rot gegen Rot
Besonders brisant ist die Forderung für die SPÖ, denn das Geld würde vor allem den eigenen Genossen fehlen. Hergeben müsste die Millionen nämlich die ÖGK, und dort hat die Gewerkschaft das Sagen. Für den ÖGB ist die Pensionisten-Milliarde der Rettungsring gegen das Kassendefizit.

Ein Insider nennt das Geld einen Puffer, mit dem die bekannt großen Löcher gestopft werden. Just am Samstag wurde bekannt, dass die ÖGK für das Jahr 2026 in der aktuellen Gebarungsvorschau ein Minus von 72,1 Millionen Euro ausweist – im August lag es noch bei 151,5 Millionen. Kassen-Chef Peter McDonald sieht darin das Ergebnis „konsequenter Arbeit“.

Standleitung soll gekappt werden
Rund ein Drittel davon an die Länder abzugeben, ist in der Gewerkschaft nicht vorgesehen. Spätestens bei der Ablöse von Andreas Babler als SPÖ-Chef hat sich allerdings gezeigt, dass die roten Landesparteichefs eine alte Allianz neu beleben wollen. Die „Standleitung“, wie Bundesländer-Rote sie nennen, von ÖGB-Chef Wolfgang Katzian ins Vizekanzler-Büro soll gekappt werden. Diese Leitung habe über Bablers Kabinettschefin und Katzian-Vertraute Sandra Breiteneder bestanden. Bezahlt wird die Milliarde von den Pensionisten. Gestritten wird nur noch darüber, wer sie ausgeben darf.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
15.11.2026 07:16
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Wien
SPÖBundesregierung
PensionistenPension
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Seine Pferde stürzten
Nach Fiaker-Drama: Kutscher klagt „Aufpasser“
Hammer rechnet ab:
„Die Ölkonzerne stopfen sich die Taschen voll!“
Dieses Foto veröffentlichte der Verteidigungsminister auf der Plattform X.
„Gut gemacht“
Soldat schreit Hegseth an, wird mit Orden belohnt
Crash in der Osttürkei
Vier Tote bei Absturz von Militärhelikopter
krone.tv fragt nach
Funktioniert Dreierkoalition? „So ein Schwachsinn“
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
„Kinderfänger“ war ein engagierter Ortspolitiker
144.783 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der „Entführungsversuch“ passierte am Schulweg, konkret an einer Bushaltestelle. (Symbolbild).
Außenpolitik
Ex-Vertrauter offenbart Putins „teuflischen Plan“
104.403 mal gelesen
Selbst für einen seiner früheren engsten Freunde ist Putin heute ein „Monster“.
Digital
Weltweite Microsoft-Störung: Das Problem war …
101.280 mal gelesen
Der Vorfall hatte weltweit Unternehmen und Verbraucher von Microsoft-Diensten abgeschnitten.
Außenpolitik
Selenskyj: USA boten Kiew NATO-Mitgliedschaft an
1017 mal kommentiert
Selenskyj mit Trumps Schwiegersohn Jared Kushner
Außenpolitik
Millionen-Schatz in Orbáns Umfeld gefunden
696 mal kommentiert
Orbán in Erklärungsnot ...
Außenpolitik
Kreml will NATO ins Jahr 1997 zurückdrängen
621 mal kommentiert
Kreml-Chef Wladimir Putin mit seinem außenpolitischen Berater Juri Uschakow während der ...
Mehr Innenpolitik
Wirbel in Italien
KI-Bots kommentieren Postings von Politikern
Erstmals seit 1998
Demokrat (37) gewinnt Gouverneurswahl in Alaska
Brisanter Vorstoß
Länder wollen Anteile der „Pensionisten-Milliarde“
Krone Plus Logo
Filzmaier analysiert
Wenn die Politiker einmal etwas anstellen
Lange Liste
Was uns im „Herbst der Ergebnisse“ alles abgeht
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf