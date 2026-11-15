Versteigerungshalle: Wo Kuh vom Eis geholt wurde

In seiner Serie „Alte Häuser und ihre Geschichte“ nimmt sich Robert Schneider heute der Viehversteigerungshalle in Dornbirn-Schoren an. Diese ist in Symbol für die Bedeutung der Landwirtschaft in Vorarlberg – und für deren Wandel im Laufe der Zeit.
Ich erinnere mich noch lebendig daran, als mich mein Vater zu einer Viehversteigerung in die Schorenhalle in Dornbirn mitgenommen hat. Ich war noch ein Dreikäsehoch. Damals war das zwischenzeitlich unter Denkmalschutz gestellte Objekt noch nicht saniert. Auf einer schwindligen Tribüne samt Empore, die durch einen provisorischen Bretterzaun begrenzt war, hockten oder standen die Bauern dicht an dicht, Versteigerungskatalog und Bleistift bei der Hand. Sie kamen zumeist so, wie sie auch in den Stall gingen: Filzhut, blauer Arbeitskittel, Cordhose und Holzpantoffeln – „Knoschpa“, wie sie mein Vater nannte. Im dichten Qualm der Zigaretten und „krummen Hunde“ wohnten sie reserviert und mit kritischen Kenneraugen dem Schaulaufen bei. Das fand auf einem mit spärlichen Sägespänen ausgestreuten Platz statt. Stumm beäugten sie den Ring, studierten Körperbau und Euter der Kuh, die an einem Strick herumgeführt wurde. Der Versteigerer hinter einer behelfsmäßig gezimmerten Kanzel rief die Gebote auf …
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