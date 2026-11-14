Skoda verabschiedet sich bei Bestseller vom Diesel

Damit verschwindet eine Motorisierung, die einen erheblichen Anteil am Erfolg des Octavia hatte. Gerade als Dienstwagen und Kilometerfresser war der 2,0-Liter-TDI lange eine feste Größe. In Österreich ist der Octavia weiterhin besonders beliebt: Allein im Oktober 2026 wurden 645 Exemplare neu zugelassen, womit er die heimische Modellstatistik anführte.