Skoda verabschiedet sich bei Bestseller vom Diesel

Skoda beendet die Produktion des Octavia mit Dieselmotor. Damit verliert einer der beliebtesten Neuwagen Österreichs seinen klassischen Vielfahrer-Antrieb. Ein neuer Vollhybrid soll einen Teil der Kunden auffangen.
Die Kombination aus Skoda Octavia Combi und TDI war jahrzehntelang so etwas wie die Standardantwort auf die Frage nach einem vernünftigen Auto für Vielfahrer. Viel Platz, wenig Verbrauch, große Reichweite. Doch damit ist bald Schluss: Mitte 2027 soll die Produktion der letzten Octavia TDI enden.
Das hat Jiří Maláček, Chef des tschechischen Skoda-Vertriebs, gegenüber mehreren Medien bestätigt. Bestellungen sollen noch im zweiten Quartal 2027 möglich sein, die letzten Fahrzeuge könnten bis gegen Jahresende ausgeliefert werden. Einen verbindlichen Bestellschluss für Österreich gibt es bisher nicht.
Damit verschwindet eine Motorisierung, die einen erheblichen Anteil am Erfolg des Octavia hatte. Gerade als Dienstwagen und Kilometerfresser war der 2,0-Liter-TDI lange eine feste Größe. In Österreich ist der Octavia weiterhin besonders beliebt: Allein im Oktober 2026 wurden 645 Exemplare neu zugelassen, womit er die heimische Modellstatistik anführte.
Der Diesel rechnet sich immer seltener
Der Grund für den Abschied ist laut Skoda vor allem die sinkende Nachfrage. Auch die CO₂-Bilanz der Fahrzeugflotte spielt eine Rolle. Hinzu kommen die Kosten der aufwendigen Abgasreinigung, die Dieselmotoren gerade in kleineren Fahrzeugklassen zunehmend unwirtschaftlich machen.
Selbst auf dem tschechischen Heimatmarkt, wo die Dieseltradition besonders ausgeprägt ist, geht der TDI-Anteil zurück. Rund ein Drittel der dort heuer neu zugelassenen Octavia fährt noch mit Diesel. Etwa 90 Prozent dieser Fahrzeuge werden von Unternehmen gekauft.
Dass Skoda ausgerechnet beim Octavia die Reißleine zieht, ist deshalb durchaus bemerkenswert. Denn der Diesel hat nach wie vor Qualitäten, die sich durch Elektrifizierung allein nur schwer ersetzen lassen: niedriger Verbrauch auf langen Autobahnetappen, hohe Reichweite und ordentlich Drehmoment, beispielsweise beim Ziehen eines Anhängers.
In Österreich stehen derzeit zwei Leistungsstufen des 2,0 TDI zur Wahl: 115 PS mit Sechsgang-Schaltgetriebe sowie 150 PS mit Siebengang-DSG. Der günstigste Octavia Combi TDI kostet laut österreichischer Preisliste 35.890 Euro, die stärkere Dieselvariante in der Ausstattung Selection mindestens 42.490 Euro.
Ein neuer Hybrid übernimmt
Einen Teil der bisherigen Dieselkäufer will Skoda mit dem neuen Octavia-Vollhybrid gewinnen. Der kombiniert einen 1,5-Liter-Benziner mit zwei Elektromotoren und wird in zwei Leistungsstufen mit 136 und 170 PS angeboten.
Anders als beim bisherigen Mildhybrid kann sich der Verbrennungsmotor dabei vollständig abschalten. Rein elektrisch sind unter günstigen Bedingungen rund zwei Kilometer möglich. Die Batterie wird durch Bremsenergierückgewinnung und den Benzinmotor geladen, eine Steckdose braucht der Hybrid-Octavia also nicht.
Das ist vor allem für den Stadt- und Überlandverkehr interessant. Auf langen Autobahnetappen dürfte es für den neuen Antrieb schwieriger werden, an die Verbrauchsvorteile des TDI heranzukommen. Ob er dessen Rolle bei Vielfahrern tatsächlich übernehmen kann, bleibt daher abzuwarten.
Wann der Vollhybrid in Österreich bestellbar sein wird und wie viel er kosten soll, ist derzeit noch offen.
Ganz verabschiedet sich Skoda vom Diesel nicht
Immerhin: Wer bei Skoda weiterhin einen Selbstzünder kaufen möchte, wird auch künftig fündig. Der Hersteller hat ausdrücklich bestätigt, dass die Dieselmotoren in Superb, Kodiaq und Karoq vorerst im Programm bleiben. Wie lange, hängt von Nachfrage, Wirtschaftlichkeit und gesetzlichen Vorgaben ab.
Beim Octavia ist die Entscheidung hingegen gefallen. Nach rund drei Jahrzehnten Modellgeschichte ist die Kombination aus dem tschechischen Bestseller und dem TDI auf ihrer Abschiedstour. Wer unbedingt noch einen neuen Diesel-Octavia haben möchte, sollte seine Bestellung also nicht allzu lange aufschieben.
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