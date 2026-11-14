Früh noch frostig, dann verwöhnt uns die Sonne!

Wer am Wochenende einen Ausflug ins Freie plant, darf sich auf jede Menge Sonnenschein freuen. Vor allem der Samstag verspricht strahlend blauen Himmel und vielerorts nahezu wolkenloses Wetter. Doch auch am Sonntag gibt es gute Nachrichten – zumindest für all jene, die der Sonne entgegenfiebern.
Am Samstag lacht die Sonne endlich wieder vom Himmel. Lediglich in einigen Tälern und Senken können sich in den frühen Morgenstunden noch vereinzelte Nebelschwaden breitmachen. Doch keine Sorge: Diese haben meist nur einen kurzen Auftritt und lösen sich rasch auf.
Vielerorts bleibt der Himmel sogar nahezu wolkenlos. Die Temperaturen starten allerdings noch frostig: In der Früh werden minus sieben bis plus vier Grad erwartet. Tagsüber klettert das Thermometer auf angenehme fünf bis zehn Grad.
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Sonntag bringt Sonne, aber auch Nebelschwaden
Auch am Sonntag bleibt Österreich wettertechnisch auf der Sonnenseite. Allerdings müssen sich Frühaufsteher mancherorts zunächst gedulden. In einigen Tälern und Senken machen sich Nebel und Hochnebel breit. Besonders im Nordosten und Südosten könnten sich die grauen Schleier hartnäckiger halten. Im Süden und Westen ziehen zunächst ebenfalls einige Wolken durch, die sich im Laufe des Vormittags aber meist verabschieden.
Abseits der Nebelfelder zeigt sich die Sonne den ganzen Tag. Nur dünne Schleierwolken und vereinzelt etwas dichtere, aber harmlose Wolken könnten den blauen Himmel kurzzeitig trüben.
Die Temperaturen beginnen erneut winterlich: Minus sieben bis plus zwei Grad sind in der Früh möglich. Im Tagesverlauf wird es mit vier bis 13 Grad deutlich milder. Besonders im Westen, allen voran in Vorarlberg, dürfen sich die Menschen über die höchsten Temperaturen freuen.
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