Früh noch frostig, dann verwöhnt uns die Sonne!

Sonntag bringt Sonne, aber auch Nebelschwaden

Auch am Sonntag bleibt Österreich wettertechnisch auf der Sonnenseite. Allerdings müssen sich Frühaufsteher mancherorts zunächst gedulden. In einigen Tälern und Senken machen sich Nebel und Hochnebel breit. Besonders im Nordosten und Südosten könnten sich die grauen Schleier hartnäckiger halten. Im Süden und Westen ziehen zunächst ebenfalls einige Wolken durch, die sich im Laufe des Vormittags aber meist verabschieden.