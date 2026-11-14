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Österreich gegen Irland, LIVE ab 20.45 Uhr

Fußball International
14.11.2026 05:19
Christoph Baumgartner ist zurück im ÖFB-Team.
Christoph Baumgartner ist zurück im ÖFB-Team.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Fünfter Spieltag in der Nations League! Österreich empfängt Irland. Kann die Mannschaft von Teamchef Ralf Rangnick den Gruppensieg fixieren? Wir berichten live – siehe Ticker unten. 

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Hier der Liveticker:

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft peilt die vorzeitige Fixierung des Nations-League-Gruppensiegs an. Mit einem Sieg in Linz gegen Irland würde die ÖFB-Auswahl schon vor dem abschließenden Match am Dienstag in Debrecen gegen Israel Endrang eins und damit die Rückkehr zu den europäischen Topnationen in Liga A unter Dach und Fach bringen. Im ersten Duell mit Irland holte Österreich am 1. Oktober in Dublin nach 0:2-Rückstand noch ein 2:2.

Damals verschlief die Truppe von Teamchef Ralf Rangnick die Anfangsphase, nun fühlt man sich aber gewappnet, wie Mittelfeldspieler Nicolas Seiwald betonte. „Diesmal wird es ein anderes Spiel. Wir wollen von Anfang an das Kommando übernehmen und dürfen uns nicht wie in Irland überrumpeln lassen.“

Heimvorteil als möglicher Trumpf
David Affengruber führte die Bedeutung des Heimvorteils ins Treffen, sein Innenverteidiger-Kollege Philipp Lienhart wünscht sich ein Spiel ohne Gegentor. „Das haben wir zu selten geschafft. Daran arbeiten wir“, meinte der Freiburg-Profi. In den jüngsten acht Länderspielen hat die ÖFB-Mannschaft immer zumindest ein Tor kassiert. Es gibt aber auch positive Statistiken: Österreich ist seit 16 Heimspielen ungeschlagen und hat in den jüngsten 28 Heimpartien immer getroffen – beides bedeutet Verbandsrekord.

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Rangnick hat prominente Abwesende zu beklagen. Das Fehlen von David Alaba, Paul Wanner, Carney Chukwuemeka oder Patrick Wimmer war schon länger bekannt, am Freitag wurde auch der Ausfall von Xaver Schlager und Alexander Prass jeweils wegen Oberschenkelproblemen mitgeteilt. Laut ÖFB besteht immerhin die Hoffnung, dass die beiden Letzteren am Dienstag gegen Israel zur Verfügung stehen.

Definitiv einsatzbereit gegen Irland ist Christoph Baumgartner nach monatelanger Pause. Zudem könnte der 17-jährige Sturm-Graz-Youngster Luca Weinhandl zum viertjüngsten ÖFB-A-Team-Debütanten seit dem Zweiten Weltkrieg avancieren. Ein weiterer potenzieller Teenager-Debütant ist Yanik Spalt – der 19-jährige Stuttgart-Spieler wurde anstelle von Xaver Schlager und Prass aus dem U21-Team hochgezogen.

Nations-League-Gruppensieg würde sich auszahlen
Sollte es tatsächlich mit einem vollen Erfolg über Irland klappen, wäre Österreich bei der nächsten Nations-League-Auflage im Herbst 2028 erstmals seit 2022 wieder bei den Großen dabei. In diesem Zusammenhang ist der finanzielle Aspekt nicht zu verachten: Der Gruppensieg ist 1,5 Millionen Euro wert, die Antrittsprämie in Liga A beträgt 2,25 Millionen Euro und ist damit um 750.000 Euro höher als jene für Liga B. Dazu kommen höhere Zuschauereinnahmen aufgrund der namhafteren Gegner.

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