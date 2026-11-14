Österreich gegen Irland, LIVE ab 20.45 Uhr

Nations-League-Gruppensieg würde sich auszahlen

Sollte es tatsächlich mit einem vollen Erfolg über Irland klappen, wäre Österreich bei der nächsten Nations-League-Auflage im Herbst 2028 erstmals seit 2022 wieder bei den Großen dabei. In diesem Zusammenhang ist der finanzielle Aspekt nicht zu verachten: Der Gruppensieg ist 1,5 Millionen Euro wert, die Antrittsprämie in Liga A beträgt 2,25 Millionen Euro und ist damit um 750.000 Euro höher als jene für Liga B. Dazu kommen höhere Zuschauereinnahmen aufgrund der namhafteren Gegner.