Ölpreis fällt, aber Diesel nur verzögert billiger

Enden die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten? Die Hoffnung darauf lässt die Ölpreise aktuell weiter sinken. Das kommt nun auch an den Zapfsäulen in Österreich an – allerdings nicht überall und teilweise mit Verzögerung.
Endlich Aufatmen an der Zapfsäule: Seit Wochenbeginn sind die Spritpreise erstmals seit Langem in Österreich wieder merklich gefallen. Lag der Durchschnittspreis für den Liter Super-Benzin vor zwei Wochen noch bei 1,80 Euro, war er gestern bei 1,669 Euro, weiß Verkehrsexperte Dominik Graf vom Öamtc. „Es geht merklich bergab.“
Die Hintergründe liegen, wie so oft, in der Weltpolitik: Seit den Midterm-Wahlen in den USA sinkt der Ölpreis. In Abu Dhabi und Paris kommen Politik-Spitzen zu Verhandlungen zusammen. Ist Frieden in der Ukraine und im Iran möglich? Als Reaktion fiel der Ölpreis erstmals seit August unter 90 Dollar je Barrel, was im Vergleich zum Vorjahr immer noch ein sattes Plus ist.
Diesel nur mit leichter „Tendenz nach unten“
Beim Diesel merkt Öamtc-Experte Graf zwar eine „Tendenz nach unten“, doch noch ist die Wirkung nicht so deutlich wie beim Benzin. Trotzdem konnte man am Dienstag an manchen Tankstellen um weniger als 2 Euro pro Liter tanken.
„Wenn die Ölpreise steigen, dann geht der Dieselpreis mit hoch – teilweise sogar noch stärker“, sagt Graf. Umgekehrt funktioniert diese Dynamik nicht oder nur verzögert. Das liegt nicht an den Tankstellen, sondern an den Dieselraffinerien: Viele wurden zerstört und haben Produktionsprobleme. „Diesel ist ein knappes Gut“, sagt Graf. Der Weltmarktpreis bestimmt, was Herr und Frau Österreicher für einen vollen Tank zahlen, weil der Großteil des Kraftstoffes importiert werden muss.
Die Spritpreisbremse hat die Preisdynamik im Oktober eingebremst und bleibt noch bis Ende November bestehen – dann muss die Politik entscheiden, ob sie noch einmal verlängert wird.
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