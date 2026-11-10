Ölpreis fällt, aber Diesel nur verzögert billiger

„Wenn die Ölpreise steigen, dann geht der Dieselpreis mit hoch – teilweise sogar noch stärker“, sagt Graf. Umgekehrt funktioniert diese Dynamik nicht oder nur verzögert. Das liegt nicht an den Tankstellen, sondern an den Dieselraffinerien: Viele wurden zerstört und haben Produktionsprobleme. „Diesel ist ein knappes Gut“, sagt Graf. Der Weltmarktpreis bestimmt, was Herr und Frau Österreicher für einen vollen Tank zahlen, weil der Großteil des Kraftstoffes importiert werden muss.