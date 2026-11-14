Dieter Ehrengruber: Ein halbes Leben für die Tiere

25 Jahre Gut Aiderbichl bedeuten auch für Dieter Ehrengruber ein Jubiläum. Genauso lange ist der Mann, der seit 2015 die großen Fußstapfen von Gründervater Michael Aufhauser ausfüllt, dabei, wenn es um den Kampf für mehr Tierwohl geht. Heute ab 9 Uhr eröffnet er den Weihnachtsmarkt auf dem Refugium in Salzburg und macht klar, worum es für ihn wirklich geht.
Gleich zu Beginn unserer Geschichte wird’s philosophisch. Denn es heißt doch so schön: Wer ein Leben rettet, rettet die ganze Welt. Somit müsste Dieter Ehrengruber (49) bereits viele himmlische Pluspunkte in seinem Leben gesammelt haben. Die Hälfte davon verbringt der Ober-Aiderbichler mit dem Tierschutz.
Ein Ort für Mensch und Tier
Anfangs tat er das unter den Fittichen von Gründervater Michael Aufhauser. Das war vor 25 Jahren. Seit 2015 ist Ehrengruber alleinverantwortlich und umso wichtiger ist es ihm, den „Spirit“ seines Mentors, der vor 11 Jahren einen Aorta-Riss erlitt und seither auf Pflege angewiesen ist, weiterzutragen.
„Michael wollte hier einen Ort für Mensch und Tier schaffen. Fühlen sich die Tiere wohl, haben auch die Menschen ein gutes Gefühl, wenn sie hier sind“, sagt Dieter Ehrengruber über das Erbe, das er weiterträgt.
Er spricht damit den heutigen Tag an, denn per sofort (ab 9 Uhr) sind die Pforten des Weihnachtsmarktes auf Aiderbichl in Henndorf bei Salzburg geöffnet. „Ja, wir haben noch einmal mehr Glaskugeln, ein neues Kinderkarussell aber“ Aber was? „Wir verlieren nie den Fokus, dass die Begegnungen mit den Tieren im Mittelpunkt stehen bleiben!“
Aiderbichl-Top-Show im Fernsehen
Beim Stichwort! Am 24. Dezember läuft die große „Weihnachten auf Gut Aiderbichl“-Sendung im ORF (die „Krone“ berichtete bereits) mit einem Star-Ensemble. Auch bei jedem Einzelnen von ihnen war der Fall klar, dass dieser Ort dem Himmel tierisch nahe ist. . .
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.