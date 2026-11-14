Dieter Ehrengruber: Ein halbes Leben für die Tiere

25 Jahre Gut Aiderbichl bedeuten auch für Dieter Ehrengruber ein Jubiläum. Genauso lange ist der Mann, der seit 2015 die großen Fußstapfen von Gründervater Michael Aufhauser ausfüllt, dabei, wenn es um den Kampf für mehr Tierwohl geht. Heute ab 9 Uhr eröffnet er den Weihnachtsmarkt auf dem Refugium in Salzburg und macht klar, worum es für ihn wirklich geht.