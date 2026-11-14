Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

So lenkt er Aiderbichl

Dieter Ehrengruber: Ein halbes Leben für die Tiere

Adabei Österreich
14.11.2026 05:00
Heute ab 9 Uhr öffnet der Weihnachtsmarkt auf Gut Aiderbichl in Henndorf bei Salzburg. Es ...
Heute ab 9 Uhr öffnet der Weihnachtsmarkt auf Gut Aiderbichl in Henndorf bei Salzburg. Es passiert im Zuge des 25-Jahre-Jubiläums des Tierrefugiums. Grund für Ehrengruber (im Bild mit seiner Gabi) eine Zwischenbilanz zu ziehen.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Norman Schenz
Von Norman Schenz

25 Jahre Gut Aiderbichl bedeuten auch für Dieter Ehrengruber ein Jubiläum. Genauso lange ist der Mann, der seit 2015 die großen Fußstapfen von Gründervater Michael Aufhauser ausfüllt, dabei, wenn es um den Kampf für mehr Tierwohl geht. Heute ab 9 Uhr eröffnet er den Weihnachtsmarkt auf dem Refugium in Salzburg und macht klar, worum es für ihn wirklich geht.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Gleich zu Beginn unserer Geschichte wird’s philosophisch. Denn es heißt doch so schön: Wer ein Leben rettet, rettet die ganze Welt. Somit müsste Dieter Ehrengruber (49) bereits viele himmlische Pluspunkte in seinem Leben gesammelt haben. Die Hälfte davon verbringt der Ober-Aiderbichler mit dem Tierschutz.

Ein Ort für Mensch und Tier
Anfangs tat er das unter den Fittichen von Gründervater Michael Aufhauser. Das war vor 25 Jahren. Seit 2015 ist Ehrengruber alleinverantwortlich und umso wichtiger ist es ihm, den „Spirit“ seines Mentors, der vor 11 Jahren einen Aorta-Riss erlitt und seither auf Pflege angewiesen ist, weiterzutragen.

+4
Fotos

„Michael wollte hier einen Ort für Mensch und Tier schaffen. Fühlen sich die Tiere wohl, haben auch die Menschen ein gutes Gefühl, wenn sie hier sind“, sagt Dieter Ehrengruber über das Erbe, das er weiterträgt.

Er spricht damit den heutigen Tag an, denn per sofort (ab 9 Uhr) sind die Pforten des Weihnachtsmarktes auf Aiderbichl in Henndorf bei Salzburg geöffnet. „Ja, wir haben noch einmal mehr Glaskugeln, ein neues Kinderkarussell aber“ Aber was? „Wir verlieren nie den Fokus, dass die Begegnungen mit den Tieren im Mittelpunkt stehen bleiben!“

Lesen Sie auch:
Stefanie Hertel führt durch die Sendung.
Das war der Grund
Stefanie Hertel hat „Rotz und Wasser geweint“
10.11.2026

Aiderbichl-Top-Show im Fernsehen
Beim Stichwort! Am 24. Dezember läuft die große „Weihnachten auf Gut Aiderbichl“-Sendung im ORF (die „Krone“ berichtete bereits) mit einem Star-Ensemble. Auch bei jedem Einzelnen von ihnen war der Fall klar, dass dieser Ort dem Himmel tierisch nahe ist. . .

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Adabei Österreich
14.11.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Kim Virginia Grey flog bei „Promi Big Brother“ raus und gestand anschließend eine Babylüge ein.
„Das kann sein ...“
„Big Brother“-Aus: Kim Virginia gibt Babylüge zu
Die Geiss-Schwestern Davina und Shania tragen am Oktoberfest ihre Schleife auf der linken Seite, ...
Party auf der Wiesn
Shania & Davina vergeben? Ihre Dirndl verraten es!
Gastro-Unternehmer Martin Ho wurde im Vatikan zum Ritter geschlagen. Seine beiden Töchter waren ...
Als Nicht-Christ
Szene-Wirt Ho im Vatikan zum Ritter geschlagen
Für Prinz George beginnt ab September die Zeit auf dem Elite-Internat Eton. Im Vorfeld werden ...
Sorge um Sicherheit
George bald in Eton: Internat verschärft Regeln!
Candice Swanepoel räkelte sich für Victoria‘s Secret im Stile von Anita Ekberg im ...
„Molto sexi“ in Rom
Candice Swanepoel macht Anita Ekberg Konkurrenz
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
„Kinderfänger“ war ein engagierter Ortspolitiker
137.911 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der „Entführungsversuch“ passierte am Schulweg, konkret an einer Bushaltestelle. (Symbolbild).
Außenpolitik
Ex-Vertrauter offenbart Putins „teuflischen Plan“
120.413 mal gelesen
Selbst für einen seiner früheren engsten Freunde ist Putin heute ein „Monster“.
Österreich
Massive Vorwürfe gegen Barmherzige Brüder
71.298 mal gelesen
Der Orden betreibt in Österreich sieben Spitäler.
Außenpolitik
Ex-Vertrauter offenbart Putins „teuflischen Plan“
725 mal kommentiert
Selbst für einen seiner früheren engsten Freunde ist Putin heute ein „Monster“.
Message Macht Medien
Oberster General: „Nach Hybrid- kommt Kriegsphase“
623 mal kommentiert
Wien
Fiaker-Gespann rast unkontrolliert durch Wien
558 mal kommentiert
In der Wiener Innenstadt kam es zu einem schweren Fiaker-Unfall.
Mehr Adabei Österreich
So lenkt er Aiderbichl
Dieter Ehrengruber: Ein halbes Leben für die Tiere
Stars & Style
Thaden: Mit diesen Taschen erobert sie Hollywood
Ballroben-Defilée 2027
Glanzvoller Auftakt in der Wiener Staatsoper
Krone Plus Logo
„Aufgeregt? Und wie!“
Am Sonntag bekommt selbst DJ Ötzi ganz weiche Knie
Krone Plus Logo
Erinnerung an Papa
Jacky Lugner: „Wird nie in Vergessenheit geraten“
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf