„Das ist das Sahnehäubchen in unserem Sport“

Nach den Grand Slams sind die ATP Finals das wichtigste jährliche Turnier im Tennis. Bei der Veranstaltung, an der nur die besten acht Spieler der Saison startberechtigt sind, geht es vor allem hinter den Kulissen speziell zu. Jürgen Melzer, der dreimal als Doppelakteur teilnahm, erzählt vom einzigartigen Flair der Finals.
Nur die Besten der Besten sind dabei, das Format ist einzigartig, ebenso die Inszenierung. Am Sonntag startet mit den ATP Finals in Turin das nach den Grand Slams wichtigste Turnier des Jahres. Für die Stars auch aufgrund der Aufbereitung etwas ganz Spezielles.
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