Kleiner Hund „Barny“ starb nach nächtlichen Qualen

„Wir haben verzweifelt herumtelefoniert“

„,Barny‘ hatte ein Herzleiden. In der besagten Nacht hat sich offenbar Wasser in der Lunge gesammelt. Der Bauch des armen Hündchens war ganz angeschwollen“, berichtet eine Nachbarin, die der Hundebesitzerin zu Hilfe eilte und mit ihr bange Stunden verlebte. „Wir haben verzweifelt herumtelefoniert, aber keinen Tierarzt erreicht“, erzählt die Innsbruckerin. Auch beim Notdienst für Kleintiere sei nur das Band gelaufen mit der Ansage, dass der Notdienst derzeit leider nicht besetzt sei. „,Barny‘ hat dann bis in der Früh durchhalten müssen, bis wieder ein Tierarzt erreichbar war. Dieser hat dann auch bestätigt, dass es sehr knapp war.“