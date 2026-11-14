Kleiner Hund „Barny“ starb nach nächtlichen Qualen

Für Tierliebhaber ist es eine schlimme Vorstellung: Bei Notfällen in der Nacht oder am Wochenende ist nicht immer ein Veterinärmediziner greifbar. Ein trauriger Fall aus Innsbruck zeigt, wie unbefriedigend die Situation ist.
Ein kleiner Hund aus Innsbruck ist tot. Was letztlich dazu geführt hat, das lässt sich nicht eindeutig klären. Doch für seine Besitzerin steht fest: „Barnys“ Ende war in der Nacht des 14. Oktober besiegelt.
Jene Nacht, in der der Yorkshire Terrier einen Notfall hatte, aber kein Tierarzt und kein Notdienst erreichbar waren.
„Barny“ hatte ein Herzleiden. In der besagten Nacht hat sich offenbar Wasser in der Lunge gesammelt.
Eine Nachbarin
„Wir haben verzweifelt herumtelefoniert“
„,Barny‘ hatte ein Herzleiden. In der besagten Nacht hat sich offenbar Wasser in der Lunge gesammelt. Der Bauch des armen Hündchens war ganz angeschwollen“, berichtet eine Nachbarin, die der Hundebesitzerin zu Hilfe eilte und mit ihr bange Stunden verlebte. „Wir haben verzweifelt herumtelefoniert, aber keinen Tierarzt erreicht“, erzählt die Innsbruckerin. Auch beim Notdienst für Kleintiere sei nur das Band gelaufen mit der Ansage, dass der Notdienst derzeit leider nicht besetzt sei. „,Barny‘ hat dann bis in der Früh durchhalten müssen, bis wieder ein Tierarzt erreichbar war. Dieser hat dann auch bestätigt, dass es sehr knapp war.“
Tiere sind wie Familienmitglieder. Wenn sie sterben, geht eine Welt unter.
Die Nachbarin
Viele offene Fragen bleiben
Wenige Tage später verstarb das Hündchen. Die Trauer bei der Besitzerin ist groß. Auch die Nachbarin – sie war selbst lange Zeit Hundemama – fühlt mit. „Tiere sind wie Familienmitglieder. Wenn sie sterben, geht eine Welt unter“, betont sie.
Zurück bleiben viele Fragen – vor allem jene nach der fehlenden tierärztlichen Notversorgung.
4500 Hunde sind laut Stadt in Innsbruck registriert. Dazu kommen Tausende Katzen und andere Kleintiere. Die Einrichtung einer Tierklinik mit Notdienst scheiterte bisher aber.
Finanzielle Unterstützung der Stadt für Notdienst
Immerhin sind allein in Innsbruck rund 4500 Hunde registriert. Dazu kommen Tausende Katzen und andere Kleintiere. Wer hilft, wenn ein Notfall in der Nacht eintritt? „Die Stadt Innsbruck hat im Jahr 2025 einen Nacht-Notdienst eingeführt und ist damit der einzige Bezirk in Tirol. Wir unterstützen die Tierärztinnen und Tierärzte dabei, eine wichtige Versorgungslücke zu schließen“, erklärt Bürgermeister Johannes Anzengruber auf „Krone“-Anfrage.
36.400 Euro hat die Stadt für diesen Notdienst in die Hand genommen. Die Teilnahme ist freiwillig. Neun Tierarztpraxen in Innsbruck und Umgebung beteiligen sich an den Nachtdiensten. Dennoch könne nicht lückenlos jede Nacht besetzt werden.
Lückenlose Versorgung nicht zu stemmen
Das bestätigt auch Bernd Hradecky, Präsident der Tiroler Tierärztekammer: „Die Kollegen tun ihr Bestes. Doch eine lückenlose Versorgung ist personell und finanziell derzeit einfach nicht zu stemmen.“ Hradecky erklärt, dass es im Großraum Innsbruck mehrfach Bestrebungen gegeben habe, eine Tierklinik mit Notversorgung nach Vorbild Rankweil zu etablieren. So eine Einrichtung wäre ein Gewinn, meint der Tierärzte-Präsident: „Doch sie ist aus finanziellen Gründen gescheitert.“
2025 haben wir einen Notdienst eingerichtet. Innsbruck übernimmt eine Pionierrolle.
BM Johannes Anzengruber
Bild: Johanna Birbaumer
Es sei bedauerlich, dass nicht in jedem Fall sofort geholfen werden könne, sagt Hradecky. Er wisse um die Nöte der Tierbesitzer. Doch er weist darauf hin, „dass Tirol im Österreich-Vergleich eine verhältnismäßig gute tierärztliche Notversorgung anbietet“. Eine hundertprozentige Abdeckung sei mit den jetzigen Ressourcen aber nicht machbar.
Das Land Tirol stellt im Jahr 2026 insgesamt 1,6 Millionen Euro für die Abgeltung tierärztlicher Bereitschaftsdienste an Wochenenden und Feiertagen im Groß- und Kleintierbereich bereit. Für die Wochenendbereitschaft erhalten teilnehmende Praxen 774 Euro, für Feiertagsdienste 432 Euro. Die Teilnahme erfolgt jedoch auf freiwilliger Basis.
Die Tierärzte sind die ganze Woche gefordert und können zusätzliche Wochenenddienste nicht so einfach stellen.
Bernd Hradecky
46 Praxen mit Bereitschaftsvereinbarung
Laut Tierärztekammer ist es nicht einfach, Veterinärmediziner für den Notdienst zu finden. „Tirol hat viele Einzelpraxen. Die Tierärzte sind die ganze Woche gefordert und können zusätzliche Wochenenddienste nicht so einfach stellen“, beschreibt Bernd Hradecky das Problem.
Die Beteiligung am Bereitschaftsdienst ist laut Land regional unterschiedlich. Hradecky spricht von Lücken in einzelnen Regionen, zum Beispiel im Bezirk Kitzbühel. Tirolweit haben bislang 46 von 73 Kleintierpraxen entsprechende Bereitschaftsvereinbarungen unterzeichnet. Erklärtes Ziel des Landes ist es, die Notversorgung weiter zu verbessern.
Für Nachtdienste ist das Land nicht zuständig
Betont wird in diesem Zusammenhang, dass das Land für Nachtdienste nicht zuständig sei. Die Stadt Innsbruck hat vor einem Jahr so einen Notdienst initiiert und stellt dafür vorerst 36.400 Euro im Jahr zur Verfügung (siehe Bericht rechts). „Diesen Notdienst wollen wir auch in Zukunft aufrechterhalten“, betont Bürgermeister Johannes Anzengruber. Ob dies in Zukunft lückenlos gelingt, wie viele Tierhalter hoffen und fordern, ist allerdings fraglich.
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