Blossoms: Mit sanftem Indie-Pop die Charts erobern

Was ist das Geheimnis der gemeinsamen Ausdauer über alle großen Erfolge und seltenen Rückschläge hinweg? „Freundschaft“, schießt Donovan aus der verbalen Pistole, „wir kennen uns zum Teil, seit wir zwölf Jahre alt sind. Ehrlichkeit ist der Schlüssel zu allem. Wenn man ehrlich zueinander ist, auch in den schwierigen Momenten, dann bleibt das immer als starke Charaktereigenschaft übrig und man kann auch über schwierige Momente hinwegsehen.“ Die Dynamiken haben sich natürlich geändert. „Früher wollten wir nur Musik machen und eine Band haben. Jetzt geht es darum, dass wir und unsere Crew gut davon leben können. In Stockport gibt es nicht viel zu tun, die Musik war unsere Flucht. Eine erfolgreiche Band zu haben fühlte sich so fern an, wie Fußballprofi zu werden, aber wir hatten Glück. Das Wichtigste ist aber – wir alle haben echte Beziehungen, Ehen, ein Leben außerhalb. Das braucht man, um nicht abzuheben.“