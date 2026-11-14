Blossoms: Mit sanftem Indie-Pop die Charts erobern

Mit sechs Alben sechsmal auf den ersten Platz der britischen Album-Charts kommen und in Europa trotzdem noch keine Größe zu sein – die Blossoms haben es nicht leicht, kämpfen aber weiter. Frontmann Tom Ogden und Drummer Joe Donovan sprechen mit der „Krone“ über ihr Erfolgsrezept und das Geheimnis langer Freundschaft. Das neue Album „Songs From The Wedding Cake“ sollte den flächendeckenden Durchbruch bringen.
Wenn vom Großraum Manchester die Rede ist, dominieren natürlich Namen wie Oasis, The Smiths, Joy Division oder The 1975 die Gesprächsrunden, doch dahinter lauern mit den Blossoms bereits die nächsten Superstars. Ihre famosen Indie-Pop-Qualitäten bewiesen sie zuletzt im April 2025 bei einem gefeierten Konzert mit den irischen Freunden Inhaler im Wiener Gasometer, ansonsten ist die Truppe am europäischen Festkontinent aber noch erstaunlich unbedarft und unterbewertet. Unlängst veröffentlichten Frontmann Tom Ogden und seine seit 2013 stabil in der Urbesetzung bestehenden Bandkollegen ihr sechstes Studioalbum „Songs From The Wedding Cake“ und landeten damit auch zum sechsten Mal auf Platz eins der britischen Albumcharts.
Rathaushalle als Torte
Die titelgebende Hochzeitstorte ist eigentlich die Rathaushalle der Band-Heimatstadt Stockport, wo Ogden 2021 geheiratet hat. Diese Wortspielereien und Querverbindungen sind programmatisch für die Band, die wieder ein ungemein gutes Händchen für leichtfüßige Instrumentierungen und Soundstrukturen beweist. Songs wie „Husband“ zeigen aber auch, dass die Hochzeit und damit einhergehende Lebensveränderungen auch nach längerer Zeit noch ein Teil der Band-DNA sind. Die gute und sichere Freundschaft der fünf Bandmitglieder ist einer der entscheidenden Gründe, warum auch die Songs so fließend ineinander übergehen und man als Hörer ständig mit einem Gefühl des Glücks und der Zufriedenheit konfrontiert ist.
„Wir waren als Kids typische Musikfans“, lacht Ogden im Gespräch mit der „Krone“, „deine ganze Persönlichkeit wurde darauf aufgebaut, welche Bands du magst und welche Bandshirts du trägst. Natürlich kommst du bei uns in Manchester besonders gut mit Oasis- oder Stone Roses-Shirts gut an, aber ich wollte eigentlich schon mit 18 eines von Barry Manilow tragen – die gab es aber nicht so leicht“, lacht Ogden im Nachsatz. In einer Zeit, wo man mit KI-Musik und gecasteten Zusammenstellungen konfrontiert ist, wirkt die Erfolgsgeschichte von Schulfreunden, die am selben Strang ziehen und gemeinsam alle Höhen und Tiefen des Business durchleben fast schon anachronistisch. An den populärsten Söhnen der Stadt - und derzeit der ganzen Welt – Oasis, kommen die Blossoms auch nicht vorbei.
Die Mischung macht's
„Wir sind ziemlich gut mit Noel Gallaghers Tochter befreundet“, lacht Schlagzeuger Joe Donovan, der, wie so viele Musiker seiner Zunft, für Humor und gute Laune zuständig ist, „wir sind zwar noch recht jung, haben Oasis aber einmal 2009 vor ihrer Auflösung live gesehen. Wir sind natürlich bereit für neue Shows, aber es nicht so, dass wir bei der Comeback-Tour von ihnen alles verpasst hätten.“ Mit sechs Nummer-eins-Alben in Großbritannien kann man durchaus stolz auf sich selbst sein und sich auf die eigene Musik konzentrieren. Parallelen zu The 1975 sind schwierig zu ziehen, aber die Mischung aus unterschiedlichen Stilen von Funk über Pop bis hin zu Indie-Klängen ist so weitläufig und lebensbejahend geraten, dass man eine ganze Phalanx an unterschiedlichen Hörern und Geschmäckern damit erwischt.
Die Blossoms servieren einen im besten Sinne aus der Zeit gefallenen Pop, der sich sanft in die Gehörgänge schmiegt und sich nichts aus Trends und hippen Strömungen macht. Insofern verwundert es auch wenig, dass man im Single- und Streaming-Zeitalter die Fahnen des kompletten Albums hochhält. „Wenn es schon um Geldeinnahmen abseits von Livekonzerten oder Merchandise geht, dann verdienst du noch am ehesten Geld über Plattenverkäufe und nicht über gestreamte Singles“, so Ogden, „außerdem haben die Menschen, zumindest in unserem musikalischen Segment, noch Lust darauf, etwas Haptisches mit nach Hause zu nehmen. Wir gehören zur jener Sorte Bands, wo man sich vielleicht auch in Sammlerkreisen über die Produkte austauscht oder darüber redet, welche Vinyls man daheim hat.“
Sehr hohe Standards
Am neuen Album hat man das Thema Hochzeit als Grobkonzept gewählt und die Thematik in Songs wie „Joke About Divorce“, „Meet Me In Love“ oder „Where Have You Been My Whole Life?“ auf unterschiedliche Art verarbeitet. Sehr locker, manchmal mehr nach den 80er-Jahren, dann wieder stärker nach den 2000er klingend. Die klangliche Zugänglichkeit kostet den Blossoms möglicherweise Coolness punkte, macht sie dafür aber für eine breite Masse an Menschen interessant. „Wir haben an unser Songwriting hohe Standards“, bekräftigt Liederschreiber Ogden mit Nachdruck, „normalerweise schreiben wir so 50 Songs oder zumindest Songideen zusammen und picken uns dann zehn oder zwölf raus, die auf ein Album kommen. Ich liebe Bands wie die Arctic Monkeys, wo man sich tief in die Diskografie wühlen und die gesamten Veränderungen über die Jahre nachverfolgen kann. Manchmal sind die obskursten Ideen und Songs die besten. Vielleicht sagen das irgendwann auch mal Leute über uns?“
Was ist das Geheimnis der gemeinsamen Ausdauer über alle großen Erfolge und seltenen Rückschläge hinweg? „Freundschaft“, schießt Donovan aus der verbalen Pistole, „wir kennen uns zum Teil, seit wir zwölf Jahre alt sind. Ehrlichkeit ist der Schlüssel zu allem. Wenn man ehrlich zueinander ist, auch in den schwierigen Momenten, dann bleibt das immer als starke Charaktereigenschaft übrig und man kann auch über schwierige Momente hinwegsehen.“ Die Dynamiken haben sich natürlich geändert. „Früher wollten wir nur Musik machen und eine Band haben. Jetzt geht es darum, dass wir und unsere Crew gut davon leben können. In Stockport gibt es nicht viel zu tun, die Musik war unsere Flucht. Eine erfolgreiche Band zu haben fühlte sich so fern an, wie Fußballprofi zu werden, aber wir hatten Glück. Das Wichtigste ist aber – wir alle haben echte Beziehungen, Ehen, ein Leben außerhalb. Das braucht man, um nicht abzuheben.“
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