Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Alea (acht Jahre) braucht etwas Zeit, um Vertrauen zu Menschen aufzubauen. Hat sie sich eingelebt, ist sie freundlich und verspielt. Aufgrund ihrer Unsicherheit sollten keine Kinder im Haushalt leben. Anderen Hunden begegnet sie freundlich interessiert. Aufgrund einer Allergie benötigt sie Spezialfutter. Sie hat HD, zeigt aber dank guter Bemuskelung aber keinerlei Einschränkungen und braucht keine Medikamente. Die Hündin ist sehr geräuschempfindlich und sucht daher ein ruhiges Für-immer-Zuhause. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.