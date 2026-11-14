Nicht nur bei Volkswagen brechen die Gewinne ein

Es ist eine Zahl wie Donnerhall: VW verdient rechnerisch nur noch zwölf Euro pro verkauftem Auto. Doch auch bei zahlreichen Konkurrenten schrumpfen die Gewinne dramatisch. Selbst BMW, Mercedes und Tesla können sich dem Abwärtstrend kaum entziehen.
Die Probleme des Wolfsburger Konzerns sind nur die Spitze des Eisbergs. Die Autoindustrie steckt weltweit in einer Ertragskrise, von der selbst Hersteller betroffen sind, die bisher als besonders profitabel galten.
Die aktuelle Untersuchung des Center of Automotive Management (CAM) bescheinigt 14 von 21 internationalen Autokonzernen für die ersten neun Monate 2026 eine gesunkene operative Umsatzrendite. Insgesamt schrumpfte der operative Gewinn gegenüber dem Vorjahreszeitraum um elf Prozent auf 60,4 Milliarden Euro.
Der Umsatz ging dagegen lediglich um 1,9 Prozent zurück. Die Hersteller setzen also fast genauso viel Geld um wie bisher, verdienen daran aber erheblich weniger. Die durchschnittliche operative Marge sank von 4 auf 3,6 Prozent.
BMW und Tesla verlieren kräftig
Besonders auffällig (abgesehen von Volkswagen) ist der Rückgang bei BMW. Die Münchner, lange Zeit einer der profitabelsten großen Autohersteller, mussten einen Rückgang ihrer operativen Konzernrendite von 8,1 auf 5,6 Prozent hinnehmen. Der rechnerische Gewinn pro verkauftem Auto fiel um rund ein Drittel auf 3059 Euro.
Auch Tesla büßte deutlich an Ertragskraft ein. Die operative Marge sank von 4,2 auf 2,6 Prozent. Je Fahrzeug bleiben rechnerisch noch 1335 Euro übrig, rund 39 Prozent weniger als im Vorjahr.
Bei Mercedes-Benz zeigt sich ein widersprüchliches Bild. Die operative Konzernrendite stieg zwar von 4,4 auf 5,5 Prozent. Das lag allerdings vor allem an besseren Ergebnissen im Transporter- und Finanzdienstleistungsgeschäft. In der Pkw-Sparte brach der operative Gewinn um rund 56 Prozent ein.
Dass Mercedes laut CAM-Auswertung trotzdem mit rechnerisch 4198 Euro den höchsten operativen Gewinn je verkauftem Fahrzeug erzielt, zeigt auch, wie unterschiedlich sich die Ergebnisse einzelner Geschäftsbereiche auf solche Kennzahlen auswirken.
Noch düsterer sieht es bei Stellantis aus. Der Konzern mit Marken wie Opel, Fiat, Peugeot, Citroën und Jeep kommt auf eine operative Marge von gerade einmal 0,9 Prozent. Honda liegt mit minus zwei Prozent bereits in der Verlustzone.
Auch die Chinesen spüren den Druck
Vergleichsweise gut halten sich einige chinesische Hersteller. Chery erzielt eine operative Umsatzrendite von 7,6 Prozent, Geely kommt auf 5,6 Prozent und BYD auf 4,8 Prozent.
Allerdings mussten auch diese Unternehmen Rückgänge hinnehmen. Der erbitterte Preiskampf auf dem chinesischen Heimatmarkt drückt auf die Erträge. Vor allem exportstarke Hersteller können das teilweise durch ihr Auslandsgeschäft ausgleichen.
Überraschender Renditen-Spitzenreiter
Angeführt wird die internationale Renditerangliste ausgerechnet von Suzuki. Der japanische Kleinwagenspezialist erreicht 9,3 Prozent operative Marge und liegt damit vor Chery und Toyota mit jeweils sieben Prozent.
Warum immer weniger übrig bleibt
Die Ursachen der Gewinnkrise sind vielfältig. Vor allem die deutschen Autobauer leiden unter dem harten Wettbewerb in China, den US-Importzöllen und hohen Fixkosten. Gleichzeitig verschlingen die Entwicklung neuer Elektroantriebe, Software und künstlicher Intelligenz enorme Summen.
CAM-Direktor Stefan Bratzel sieht darin ein deutliches Warnsignal. Die Hersteller müssten ihre Kostenstrukturen verbessern und ihre technologischen Investitionen stärker in Produkte umsetzen, für die Kunden auch tatsächlich mehr Geld bezahlen wollen.
Wie sehr der Druck bereits gestiegen ist, verdeutlicht die Entwicklung des durchschnittlichen operativen Gewinns pro Fahrzeug. Bei 15 dafür untersuchten Herstellern sank er innerhalb eines Jahres von 1409 auf 1363 Euro.
Die Zahlen sind allerdings mit Vorsicht zu vergleichen. Unterschiedliche Geschäftsmodelle, Ergebnisdefinitionen und Sondereffekte beeinflussen die ausgewiesenen Gewinne. So ist das extrem schwache VW-Ergebnis maßgeblich auf Sonderbelastungen von 8,7 Milliarden Euro zurückzuführen. Bereinigt läge die operative Marge bei 3,8 Prozent.
Doch auch ohne solche außergewöhnlichen Belastungen bleibt der Trend eindeutig: Die Autobauer müssen immer mehr investieren und verdienen gleichzeitig immer weniger.
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