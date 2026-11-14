Nicht nur bei Volkswagen brechen die Gewinne ein

Bei Mercedes-Benz zeigt sich ein widersprüchliches Bild. Die operative Konzernrendite stieg zwar von 4,4 auf 5,5 Prozent. Das lag allerdings vor allem an besseren Ergebnissen im Transporter- und Finanzdienstleistungsgeschäft. In der Pkw-Sparte brach der operative Gewinn um rund 56 Prozent ein.