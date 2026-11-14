Erleben Sie Helene Fischer live in Schladming

Nach internationalen Stars wie Robbie Williams, Bryan Adams, Sting, Simply Red und zuletzt den Backstreet Boys steht beim diesjährigen Ski-Opening eine der erfolgreichsten Künstlerinnen Europas im Mittelpunkt: Helene Fischer kommt mit ihrer Band nach Schladming-Dachstein. Nach ihrer großen 360°-Stadiontour, mit der sie im Sommer 2026 mehr als 750.000 Fans begeisterte, präsentiert sie in Schladming ihre größten Hits in einem besonderen Live-Setting. Dabei soll das Konzert persönlicher und unmittelbarer ausfallen als die großen Stadionproduktionen der Sängerin.