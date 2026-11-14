Erleben Sie Helene Fischer live in Schladming

Ein Wochenende in Schladming, Skivergnügen und Helene Fischer hautnah: Beim Ski-Opening Schladming-Dachstein 2026 wartet auf „Krone“-Leser ein ganz besonderes Gewinnspiel. Exklusiv für Print- und Digital-Abonnenten verlosen wir ein großes Fan-Package inklusive Hotel, Skipässen und VIP-Tickets. Zusätzlich können alle Teilnehmer 20x2 Golden-Circle-Tickets für die Zusatzshow am 12. Dezember gewinnen.
Nach internationalen Stars wie Robbie Williams, Bryan Adams, Sting, Simply Red und zuletzt den Backstreet Boys steht beim diesjährigen Ski-Opening eine der erfolgreichsten Künstlerinnen Europas im Mittelpunkt: Helene Fischer kommt mit ihrer Band nach Schladming-Dachstein. Nach ihrer großen 360°-Stadiontour, mit der sie im Sommer 2026 mehr als 750.000 Fans begeisterte, präsentiert sie in Schladming ihre größten Hits in einem besonderen Live-Setting. Dabei soll das Konzert persönlicher und unmittelbarer ausfallen als die großen Stadionproduktionen der Sängerin.
Das große Fan-Package für „Krone“-Abonnenten
Für Print- und Digital-Abonnenten der „Krone“ wartet ein exklusiver Hauptgewinn: Ein Fan-Package für zwei Personen, das aus einem ganzen Ski- und Konzertwochenende besteht. Enthalten sind
zwei Nächte im Doppelzimmer für zwei Personen inklusive Frühstück im Falkensteiner Hotel Schladming von 11. bis 13. Dezember
zwei 3-Tages-Skipässe für die 4-Berge-Skischaukel mit Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen und Reiteralm sowie
zwei Diamond-VIP-Tickets für Helene Fischer beim Ski-Opening Schladming-Dachstein
Aber auch alle anderen Abonnenten haben die Chance, Helene Fischer live zu erleben: Die „Krone“ verlost zusätzlich 20x2 Golden-Circle-Tagestickets für die Zusatzshow am 12. Dezember. Als „Krone“-Abonnent (Print & Digital) füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 30. November, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.