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Erleben Sie Helene Fischer live in Schladming

Gewinnspiele
14.11.2026 05:00
Gesponsert
Die Schlagerkönigin kommt nach Schladming zum Ski-Opening!
Die Schlagerkönigin kommt nach Schladming zum Ski-Opening!(Bild: krone kreativ)
Porträt von Sponsoring
Von Sponsoring

Ein Wochenende in Schladming, Skivergnügen und Helene Fischer hautnah: Beim Ski-Opening Schladming-Dachstein 2026 wartet auf „Krone“-Leser ein ganz besonderes Gewinnspiel. Exklusiv für Print- und Digital-Abonnenten verlosen wir ein großes Fan-Package inklusive Hotel, Skipässen und VIP-Tickets. Zusätzlich können alle Teilnehmer 20x2 Golden-Circle-Tickets für die Zusatzshow am 12. Dezember gewinnen.

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Nach internationalen Stars wie Robbie Williams, Bryan Adams, Sting, Simply Red und zuletzt den Backstreet Boys steht beim diesjährigen Ski-Opening eine der erfolgreichsten Künstlerinnen Europas im Mittelpunkt: Helene Fischer kommt mit ihrer Band nach Schladming-Dachstein. Nach ihrer großen 360°-Stadiontour, mit der sie im Sommer 2026 mehr als 750.000 Fans begeisterte, präsentiert sie in Schladming ihre größten Hits in einem besonderen Live-Setting. Dabei soll das Konzert persönlicher und unmittelbarer ausfallen als die großen Stadionproduktionen der Sängerin.

Das Falkensteiner Hotel Schladming liegt zentral und nur wenige Gehminuten von der ...
Das Falkensteiner Hotel Schladming liegt zentral und nur wenige Gehminuten von der Planai-Talstation entfernt. Das 4-Sterne-Superior-Hotel verbindet aktiven Winterurlaub mit steirischer Gastfreundschaft und Erholung im 1.500 m² großen Acquapura SPA mit Innen- und Außenpool, Saunen und Ruhebereichen.(Bild: Walter Luttenberger Photography)
Auch kulinarisch setzt das Haus mit seinem Konzept „Echt. Steirisch. International.“ auf ...
Auch kulinarisch setzt das Haus mit seinem Konzept „Echt. Steirisch. International.“ auf regionale und saisonale Produkte – ideale Voraussetzungen, um zwischen Skitag und Konzert noch einmal richtig abzuschalten.(Bild: Falkensteiner Hotels)

Das große Fan-Package für „Krone“-Abonnenten
 Für Print- und Digital-Abonnenten der „Krone“ wartet ein exklusiver Hauptgewinn: Ein Fan-Package für zwei Personen, das aus einem ganzen Ski- und Konzertwochenende besteht. Enthalten sind  

  • zwei Nächte im Doppelzimmer für zwei Personen inklusive Frühstück im Falkensteiner Hotel Schladming von 11. bis 13. Dezember

  • zwei 3-Tages-Skipässe für die 4-Berge-Skischaukel mit Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen und Reiteralm sowie

  • zwei Diamond-VIP-Tickets für Helene Fischer beim Ski-Opening Schladming-Dachstein

Aber auch alle anderen Abonnenten haben die Chance, Helene Fischer live zu erleben: Die „Krone“ verlost zusätzlich 20x2 Golden-Circle-Tagestickets für die Zusatzshow am 12. Dezember. Als „Krone“-Abonnent (Print & Digital) füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 30. November, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. 

Mitmachen und gewinnen
Erleben Sie Helene Fischer live
Das "Krone"-Fanpackage für alle Abonnenten (Print & Digital
  • zwei Nächte im Doppelzimmer für zwei Personen inklusive Frühstück im Falkensteiner Hotel Schladming von 11. bis 13. Dezember
  • zwei 3-Tages-Skipässe für die 4-Berge-Skischaukel mit Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen und Reiteralm sowie
  • zwei Diamond-VIP-Tickets für Helene Fischer beim Ski-Opening Schladming-Dachstein
Trostpreis für alle Abonnenten (Print & Digital)
  • 20x2 Golden-Circle-Tagestickets für den 12. Dezember.
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