Er war dort, wo andere längst geflohen wären: Mehr als 30 Jahre berichtete Christian Wehrschütz aus Kriegs- und Krisengebieten. Ob in der Ukraine oder am Balkan – seine Erlebnisse haben ihn geprägt. „Angst hatte ich nie“, sagt der langjährige ORF-Korrespondent. Doch hinter den Einsätzen stehen auch persönliche Schicksale und Sorgen um die eigene Familie. Im Gespräch erzählt er, was ihn bis heute bewegt, warum Heimat für ihn so wichtig ist – und dass er künftig mit Reisegruppen durch den Balkan fahren wird.