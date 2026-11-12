MMA-Stars liefern sich Schlägerei in Luxus-Hotel

Nach der Prügelei veröffentlichte Dvalishvili ein Video in den sozialen Medien, in dem sein blutüberströmtes Gesicht verarztet wird. „Was für eine hinterhältige Art, Leute. Was für Kämpfer seid ihr denn? Was für ein Mann macht so etwas? Wenn ihr es versuchen wollt, dann lasst es uns auf die echte Art machen“, sagte der MMA-Kämpfer in dem Clip.