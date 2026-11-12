MMA-Stars liefern sich Schlägerei in Luxus-Hotel

Wilde Szenen in Abu Dhabi: Die MMA-Stars Merab Dvalishvili und Usman Nurmagomedov haben sich in einem Luxus-Hotel eine heftige Schlägerei geliefert.
Wie ein Video in den sozialen Medien zeigt, gerieten der Georgier Merab Dvalishvili und der Russe Usman Nurmagomedov am Mittwoch aneinander. Nurmagomedov näherte sich in einem Fünf-Sterne-Hotel in Abu Dhabi Dvalishvili von hinten und schlug seinem Gegenüber plötzlich ins Gesicht. Dann eskalierte die Situation – Mitglieder beider Lager prügelten aufeinander ein.
Nach der Prügelei veröffentlichte Dvalishvili ein Video in den sozialen Medien, in dem sein blutüberströmtes Gesicht verarztet wird. „Was für eine hinterhältige Art, Leute. Was für Kämpfer seid ihr denn? Was für ein Mann macht so etwas? Wenn ihr es versuchen wollt, dann lasst es uns auf die echte Art machen“, sagte der MMA-Kämpfer in dem Clip.
Langjährige Fehde
Die Schlägerei ist der jüngste Höhepunkt einer langjährigen Fehde zwischen Dvalishvili und Nurmagomedov. Vor seinem Sieg gegen Umar Nurmagomedov, den älteren Bruder von Usman, im Jänner 2025 hatte Dvalishvili Umar als „verwöhnt“ bezeichnet und seinem Kontrahenten Respektlosigkeit vorgeworfen.
Bereits im Juli war es bei einer Veranstaltung in Georgien zu einer kurzen Auseinandersetzung zwischen den Streithähnen gekommen. Nun flogen in Abu Dhabi die Fäuste ...
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