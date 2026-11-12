Meliessnig spielte eine bedeutende Rolle bei Kriechmayrs Überlegungen. Ende März hatte Österreichs Abfahrts-Aushängeschild die Rückkehr des Coaches zu einer Art Bedingung gemacht, sollte er seine Karriere fortsetzen. „Ich wollte es dem ÖSV nicht als Drohung hinschmeißen, so wollte ich das nicht rüberbringen. (...) Im Grunde genommen bin ich schon dankbar“, meinte Kriechmayr. Dass es geklappt hat und sich Meliessnig – wenn auch nicht als ÖSV-Offizieller – nun wieder um seinen körperlichen Zustand kümmert, sei jedenfalls von großer Bedeutung. „Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich so gewesen wäre, dass ich dann nicht weitergefahren wäre. Aber es ist natürlich schon ein Motivationsschub gewesen.“