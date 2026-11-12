Im Frühjahr war die Fortsetzung seiner Karriere noch ungewiss, vor den ersten Speedrennen im alpinen Skiweltcup in etwas mehr als zwei Wochen gibt sich „Silberrücken“ Vincent Kriechmayr aber voll motiviert. „Es macht mir irrsinnig viel Spaß, wenn ich am Start stehe. Ich weiß das sicher mehr zu schätzen als gewisse Jahre zuvor“, sagte der 35-Jährige in einer Medienrunde am Donnerstag. Dass sein Wunsch-Konditionstrainer Peter Meliessnig wieder an Bord ist, sei das Tüpfelchen auf dem i.
Meliessnig spielte eine bedeutende Rolle bei Kriechmayrs Überlegungen. Ende März hatte Österreichs Abfahrts-Aushängeschild die Rückkehr des Coaches zu einer Art Bedingung gemacht, sollte er seine Karriere fortsetzen. „Ich wollte es dem ÖSV nicht als Drohung hinschmeißen, so wollte ich das nicht rüberbringen. (...) Im Grunde genommen bin ich schon dankbar“, meinte Kriechmayr. Dass es geklappt hat und sich Meliessnig – wenn auch nicht als ÖSV-Offizieller – nun wieder um seinen körperlichen Zustand kümmert, sei jedenfalls von großer Bedeutung. „Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich so gewesen wäre, dass ich dann nicht weitergefahren wäre. Aber es ist natürlich schon ein Motivationsschub gewesen.“
Meliessnig war bereits zwischen 2015 und 2024 Kriechmayrs Vertrauensmann in Sachen Kondition und wurde dann von Red Bull verpflichtet, um Lindsey Vonn Beine zu machen. Am 39-Jährigen schätze er nicht zuletzt die Trainingssteuerung, die in seinem Alter von besonderer Bedeutung sei. „Konditionell, glaube ich, habe ich meinen Peak vor fünf, sechs Jahren gehabt. Ich würde schon sagen, es geht einfach auch mit der Regeneration nicht mehr ganz so. Aber ich bin auf einem sehr ähnlichen Niveau, würde ich sagen“, betonte Kriechmayr. „Körperlich könnte ich wahrscheinlich – ich will es nicht verschreien – noch fünf Jahre locker fahren.“
„Hoffe, dass ich den Flow mitnehmen kann“
Die neu aufgestellte Speed-Gruppe, zu der neben Kriechmayr u.a. Raphael Haaser, Daniel Hemetsberger und Stefan Eichberger gehören, sei die richtige. „Es tut der ganzen Mannschaft gut, wie wir jetzt aufgestellt sind“, betonte der Doppel-Weltmeister 2021. „Wenn du dich im Training richtig strecken musst, damit du die Bestzeit fährst, ist das was Schönes.“ Die Saisonvorbereitung in Chile habe gute Aufschlüsse gegeben und stimme ihn zuversichtlich für den Auftakt am 28. November mit dem Super-G in Copper Mountain (Colorado). „Leichter wird es nicht mit dem Alter“, meinte er augenzwinkernd. „Ich hoffe natürlich, dass ich den Flow nach Copper mitnehmen kann.“
In der Super-G-Gesamtwertung war Kriechmayr 2025/26 Zweiter, in der Abfahrtssparte Vierter. Die Abfahrts-Kugel konnte er sich im Gegensatz zum Super-G bisher noch nie sichern, sie bleibe daher ein Ziel – auch wenn der Schweizer Abräumer Marco Odermatt ein wohl schwer zu schlagender Gegner sein wird. „Der Abfahrts-Weltcup ist sicher ein wichtiges Ding. Aber ich starte jetzt nicht so rein, dass ich mir da einen Druck mache. Ich möchte einfach konstant bei jedem Rennen alles rausholen“, sagte Kriechmayr.
Keine Müdigkeit zu spüren
Von Müdigkeit ist beim Gramastettner jedenfalls nichts zu spüren. Und auch im Hinblick auf den kommenden Sommer sei nichts auszuschließen. „Wir werden sehen. Zurzeit macht es mir Freude. Aber es ist schon immer das Ziel, dass man auch konkurrenzfähig ist. Und wenn ich merke, dass ich irgendwann nicht mehr vorne mitfahren kann, dann werde ich sicher meinen Hut draufhauen.“
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