5 Personen getroffen
Mann schießt in der Nähe des Weißen Hauses um sich
Bei einem Schusswaffenvorfall im Zentrum von Washington sind am Donnerstag mindestens fünf Menschen angeschossen worden, wie die BCC berichtet. Ob es Todesopfer gibt, ist bislang unklar. Einsatzkräfte sind vor Ort. Die Tat ereignete sich im Stadtviertel des Logan Circle, das nur eineinhalb Kilometer vom Weißen Haus entfernt ist.
Der Schusswaffenvorfall habe sich in und vor einem Fitnessstudio ereignet und „mehrere Menschen“ seien getroffen worden, so die Stadtverordnete Brooke Pinto.
„MEIDEN SIE DEN BEREICH“, wendet sich das DC Police Department mit einer dringlichen Warnung an die Bevölkerung:
„Hörte ein ‘Plopp‘“
Einem Augenzeugen zufolge soll ein bewaffneter Mann das Fitnesscenter betreten und einem Mitglied in den Rücken geschossen haben. Ein Besucher des Studios sagte gegenüber der BBC, er habe ein „Plopp“ gehört. Zuerst habe er gedacht, ein Gymnastikball sei geplatzt, dann sah er das Opfer am Boden liegen. „Alle haben sich irgendwie hinter Blumenkästen und so versteckt.“
Danach sei der Schütze aus dem Gebäude gerannt, es seien Schüsse auf der Straße gefallen. Das Studio wurde evakuiert, wie NBC News berichtet.
Der Täter habe sich in einem Wohnhaus nahe dem Tatort verschanzt, wie ein Beamter mitteilte. Zum Motiv des Täters ist bislang nichts bekannt. Auch ein Polizeihubschrauber ist im Einsatz. Die Polizei appelliert an die Bevölkerung, das Gebiet zu meiden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.