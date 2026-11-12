Mann schießt in der Nähe des Weißen Hauses um sich

„Hörte ein ‘Plopp‘“

Einem Augenzeugen zufolge soll ein bewaffneter Mann das Fitnesscenter betreten und einem Mitglied in den Rücken geschossen haben. Ein Besucher des Studios sagte gegenüber der BBC, er habe ein „Plopp“ gehört. Zuerst habe er gedacht, ein Gymnastikball sei geplatzt, dann sah er das Opfer am Boden liegen. „Alle haben sich irgendwie hinter Blumenkästen und so versteckt.“