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5 Personen getroffen

Mann schießt in der Nähe des Weißen Hauses um sich

Ausland
12.11.2026 15:19
In Washington hat ein Täter auf mehrere Menschen geschossen.
In Washington hat ein Täter auf mehrere Menschen geschossen.(Bild: AFP/ANDREW HARNIK)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Bei einem Schusswaffenvorfall im Zentrum von Washington sind am Donnerstag mindestens fünf Menschen angeschossen worden, wie die BCC berichtet. Ob es Todesopfer gibt, ist bislang unklar. Einsatzkräfte sind vor Ort. Die Tat ereignete sich im Stadtviertel des Logan Circle, das nur eineinhalb Kilometer vom Weißen Haus entfernt ist.

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Der Schusswaffenvorfall habe sich in und vor einem Fitnessstudio ereignet und „mehrere Menschen“ seien getroffen worden, so die Stadtverordnete Brooke Pinto.

„MEIDEN SIE DEN BEREICH“, wendet sich das DC Police Department mit einer dringlichen Warnung an die Bevölkerung:

„Hörte ein ‘Plopp‘“
Einem Augenzeugen zufolge soll ein bewaffneter Mann das Fitnesscenter betreten und einem Mitglied in den Rücken geschossen haben. Ein Besucher des Studios sagte gegenüber der BBC, er habe ein „Plopp“ gehört. Zuerst habe er gedacht, ein Gymnastikball sei geplatzt, dann sah er das Opfer am Boden liegen. „Alle haben sich irgendwie hinter Blumenkästen und so versteckt.“

Eine Grafik zeigt das Gebiet, in dem die Schüsse gefallen sind.
Eine Grafik zeigt das Gebiet, in dem die Schüsse gefallen sind.(Bild: APA/Martin Hirsch/CNN)

Danach sei der Schütze aus dem Gebäude gerannt, es seien Schüsse auf der Straße gefallen. Das Studio wurde evakuiert, wie NBC News berichtet.

Zahlreiche Einsatzkräfte sind am Tatort im Einsatz.
Zahlreiche Einsatzkräfte sind am Tatort im Einsatz.(Bild: AFP/MANDEL NGAN)

Der Täter habe sich in einem Wohnhaus nahe dem Tatort verschanzt, wie ein Beamter mitteilte. Zum Motiv des Täters ist bislang nichts bekannt. Auch ein Polizeihubschrauber ist im Einsatz. Die Polizei appelliert an die Bevölkerung, das Gebiet zu meiden.

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