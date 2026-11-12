Schwarzenegger geehrt: „Heißester Opa der Welt“

Arnie war Santa Claus in New York

Kimmel fragt Arnie außerdem: „Du hast in New York City gedreht. Macht das Spaß? In New York zu drehen?“ Daraufhin antwortet Arnie: „Ja, du musst dich nur an all die Paparazzi gewöhnen. Die Paparazzi waren fantastisch, haben sich anständig benommen. Und sie haben Bilder gemacht und am nächsten Tag waren diese Bilder überall auf der ganzen Welt. Ich meine, das ist die beste Werbung, das ist gratis Werbung!“ Weiters erzählt er, er habe den Paparazzi Kaffee und Donuts angeboten, um sie davon zu überzeugen, nur die besten Bilder von ihm zu veröffentlichen.