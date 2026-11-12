Schwarzenegger geehrt: „Heißester Opa der Welt“

Nach dem Dreh zu seinem neuen Weihnachtsfilm, in dem Arnold Schwarzenegger Santa Claus spielt, war der Terminator bei Jimmy Kimmel zu Gast. Der Moderator sprach mit Schwarzenegger über den Dreh in New York und darüber, dass ein US-Magazin den siebenfachen „Mr. Olympia“ zum „heißesten Opa der Welt“ gekürt hat.
In der Sendung unterhalten sich Kimmel und Schwarzenegger unter anderem über Schwarzeneggers Auftritt als Weihnachtsmann in New York. Schwarzenegger betont, dass seine Enkelkinder „ausgeflippt“ sind, als sie das mitbekommen haben. Kimmel fragt Schwarzenegger im Zuge dessen, ob seine Enkelkinder auch ausgeflippt sind, als sie gesehen haben, dass er der „heißeste Opa der Welt“ ist. Kimmel hält dabei das Cover eines US-Frauenmagazins in die Kamera: Auf dem Cover ist Arnold Schwarzenegger abgebildet, daneben steht tatsächlich: „Heißester Opa der Welt“. Im Hintergrund ist zu hören, wie die Zuschauer jubeln!
Hier sehen Sie einen Ausschnitt aus dem Gespräch von Kimmel und Schwarzenegger auf Instagram:
Das Frauenmagazin habe in jüngster Vergangenheit eine Umfrage für den „heißesten Opa der Welt“ gestartet. Und die meisten Leser haben für den siebenfachen „Mr. Olympia“ gestimmt!
Arnie war Santa Claus in New York
Kimmel fragt Arnie außerdem: „Du hast in New York City gedreht. Macht das Spaß? In New York zu drehen?“ Daraufhin antwortet Arnie: „Ja, du musst dich nur an all die Paparazzi gewöhnen. Die Paparazzi waren fantastisch, haben sich anständig benommen. Und sie haben Bilder gemacht und am nächsten Tag waren diese Bilder überall auf der ganzen Welt. Ich meine, das ist die beste Werbung, das ist gratis Werbung!“ Weiters erzählt er, er habe den Paparazzi Kaffee und Donuts angeboten, um sie davon zu überzeugen, nur die besten Bilder von ihm zu veröffentlichen.
Ob seine Enkelkinder Arnold Schwarzenegger gesehen hätten, wie er als Santa Claus, also als Weihnachtsmann verkleidet war, will Kimmel noch wissen. „Ja, ich habe sie gewarnt, ich habe sie angerufen. Ich habe ihnen erzählt, dass ich so angezogen war, dass ich einen Bart und eine Mütze und all das trug und ich glaube, sie sind ausgeflippt!“
Schwarzenegger in neuem X-Mas-Film
Der Hintergrund des Gesprächs: Arnold Schwarzeneggers neue Rolle. Im neuen Streifen „Geklaute Weihnachten“ von Amazon Prime Video verwandelte sich der Terminator kurzerhand in einen Weihnachtsmann. In der Weihnachtskomödie bittet der Weihnachtsmann einen Dieb zur Hilfe, weil ihm sein Geschenke-Sack von einem rebellischen Elfen gestohlen wurde.
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