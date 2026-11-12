Sparstift: „Ohne Kunst und Kultur wird´s finster“

Ab 2027 will die Stadt Wien dem traditionsreichen Kulturzentrum im 3. Bezirk Förderungen in der Höhe von 259.000 Euro streichen. Begründet wird dieser Schritt mit der angespannten Budgetlage. Während das Büro von NEOS-Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling betont, dass nur Jugendprojekte gekürzt würden und die Arena als Veranstaltungsort nicht betroffen sei, warnt der Trägerverein vor einer Katastrophe: Proberäume, die Kleine Halle sowie Gratisangebote stünden vor dem Aus. Auch die Zukunft von rund 70 Angestellten sei ungewiss. Eine Petition gegen die Sparpläne hat mittlerweile über 70.000 Unterschriften gesammelt.