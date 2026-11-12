Sparstift: „Ohne Kunst und Kultur wird´s finster“

Regelmäßig wählt die Community-Redaktion den ihrer Meinung nach interessantesten Kommentar von „Krone“-Lesern und präsentiert diesen in der Reihe „Kommentar des Tages“. Heute wollen wir den Kommentar von „Hundert51“ zum geplanten Förderstopp für das Kulturzentrum Arena Wien hervorheben.
Ab 2027 will die Stadt Wien dem traditionsreichen Kulturzentrum im 3. Bezirk Förderungen in der Höhe von 259.000 Euro streichen. Begründet wird dieser Schritt mit der angespannten Budgetlage. Während das Büro von NEOS-Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling betont, dass nur Jugendprojekte gekürzt würden und die Arena als Veranstaltungsort nicht betroffen sei, warnt der Trägerverein vor einer Katastrophe: Proberäume, die Kleine Halle sowie Gratisangebote stünden vor dem Aus. Auch die Zukunft von rund 70 Angestellten sei ungewiss. Eine Petition gegen die Sparpläne hat mittlerweile über 70.000 Unterschriften gesammelt.
„Krone“-Leser Hundert51 bringt in seinem Beitrag eine Perspektive ein, die in reinen Budgetdebatten oft zu kurz kommt: den immateriellen Wert von Kultur:
Waren Sie selbst schon einmal bei einem Konzert oder einer Veranstaltung in der Arena Wien? Wie sehen Sie den geplanten Förderstopp bei der Arena Wien? Ist der Sparstift angesichts der Budgetlage der Stadt gerechtfertigt oder spart Wien hier am falschen Ende?
Wenn auch Sie eine interessante Wortmeldung gefunden haben, die es Ihrer Ansicht nach wert ist, „Kommentar des Tages“ zu werden, schicken Sie uns Ihren Vorschlag bitte an forum@krone.at. Wir freuen uns über Zusendungen und wünschen Ihnen viel Glück, vielleicht wird bald auch einer Ihrer Kommentare unter dieser Rubrik zu finden sein!
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