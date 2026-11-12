Neuschnee ist in Sicht: Lawinenwarndienst startet

Am Donnerstag geht um 17 Uhr der erste Blog-Beitrag zur aktuellen Lawinensituation auf der Plattform www.lawinen.report online. „Auch wenn wir im Tal noch Herbst haben: Wer aktuell im Hochgebirge über rund 2500 Meter unterwegs ist, sollte die Lawinengefahr nicht unterschätzen. Eine sorgfältige Tourenplanung, aktuelle Informationen und die richtige Notfallausrüstung gehören von Anfang an dazu“, betont Matthias Walcher vom Lawinenwarndienst des Landes Tirol.