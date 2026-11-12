Neuschnee ist in Sicht: Lawinenwarndienst startet

Bereits weiße Gipfel und zusätzlich bis zu 30 Zentimeter prognostizierter Neuschnee: In den Bergen beginnt der Winter und damit auch die Arbeit des Lawinenwarndienstes des Landes Tirol. Denn mit neuerlich etwas Neuschnee samt Wind steigt im Hochgebirge auch die Lawinengefahr.
Am Donnerstag geht um 17 Uhr der erste Blog-Beitrag zur aktuellen Lawinensituation auf der Plattform www.lawinen.report online. „Auch wenn wir im Tal noch Herbst haben: Wer aktuell im Hochgebirge über rund 2500 Meter unterwegs ist, sollte die Lawinengefahr nicht unterschätzen. Eine sorgfältige Tourenplanung, aktuelle Informationen und die richtige Notfallausrüstung gehören von Anfang an dazu“, betont Matthias Walcher vom Lawinenwarndienst des Landes Tirol.
Entscheidend ist nicht nur die Neuschneemenge, sondern vor allem die Windverfrachtung. Sie führt dazu, dass sich lokal gebundener Triebschnee bildet.
Matthias Walcher
Vermutlich ab Dezember täglicher Report
Bei entsprechender Wetter- und Gefahrenentwicklung veröffentlicht der Lawinenwarndienst in den kommenden Tagen und Wochen weitere Blog-Beiträge. Der tägliche Euregio-Lawinenreport mit aktuellen Informationen aus Tirol, Südtirol und dem Trentino startet voraussichtlich Anfang Dezember – je nach Schneesituation und Lawinengefahr.
30 Zentimeter Neuschnee erwartet
Bis zu 30 Zentimeter Neuschnee in höheren Lagen bringen die Niederschläge, welche bis Freitagmorgen über Tirol ziehen. Der Wind verfrachtet den Schnee und bildet frische Triebschneeansammlungen. Besonders in Rinnen, Mulden und hinter Geländekanten können diese bereits durch einzelne Personen als kleine Lawinen ausgelöst werden.
Besondere Aufmerksamkeit erfordern steile, schattige und windabgewandte Bereiche. Dort lagert sich der Triebschnee auf einer dünnen Altschneedecke ab. In neuschneereicheren, vergletscherten Gebieten sind vereinzelt auch mittelgroße Lawinen möglich.
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