Spanien reguliert den Wohnungsmarkt jetzt stärker

Die Krise auf dem Wohnungsmarkt wird für die nächste Regierung eine der größten Herausforderungen sein. Derzeit ist ein Übergangsparlament tätig, weil das reguläre Parlament aufgelöst wurde. Die Neuwahl ist für den 29. November angesetzt. Die PP hat als größte Oppositionspartei bereits angekündigt, sie werde im Falle ihres Wahlsieges das Mietendekret wieder aufheben. Während die Regierung Sánchez auf staatliche Investitionen, öffentlichen Wohnungsbau, Mietpreisdeckel und Schutzmaßnahmen setzt, verfolgt Oppositionsführer Alberto Núñez Feijóo (PP) einen angebotsorientierten Ansatz mit Steuersenkungen, Bürokratieabbau und stärkerem Schutz von Eigentümerinnen und Eigentümern. Die meisten Umfragen sagen derzeit für die PP zusammen mit der rechtspopulistischen Vox eine absolute Mehrheit voraus.