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Fahrlässig gehandelt

Zwei Ärzte nach Suizid von Patient angeklagt

Gericht
12.11.2026 15:52
Die beiden Angeklagten bekennen sich im Prozess im Wiener Landl nicht schuldig.
Die beiden Angeklagten bekennen sich im Prozess im Wiener Landl nicht schuldig.(Bild: Gerhard Bartel)
Porträt von Anja Richter
Von Anja Richter

Bedrückender Prozess im Wiener Landesgericht. Ein Patient verließ das Spital und beging unweit des Krankenhauses Suizid. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft: Die Mediziner sollen die akute Gefahr nicht angemessen eingeschätzt haben. 

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„Genugtuung ist nicht die Intention der Angehörigen, sondern es geht ihnen darum, den Tod des Sohnes beziehungsweise des Bruders juristisch aufzuarbeiten“, leitet der Opfervertreter den bedrückenden Prozess im Wiener Landl ein. Es geht um einen tragischen Fall. Angeklagt sind zwei Spitalsärzte, die Frau war in der Psychiatrie tätig, der Mann in der Neurochirurgie eines Wiener Krankenhauses. Ihnen wird von der StA Wien fahrlässige beziehungsweise grob fahrlässige Tötung eines Patienten vorgeworfen – der Suizid begangen hat.

Zitat Icon

Das ist eine Tragödie, die aber den beiden Angeklagten nicht strafrechtlich zuzuschreiben ist.

Lukas Kollmann vertritt den Neurochirurgen

Bild: Kanzlei KollmannWolm

Am 7. November 2025 wurde der junge Mann, der an einer schweren Erkrankung litt, zusammen mit seiner Mutter und dem Bruder in der psychiatrischen Ambulanz der Klinik vorstellig. „Er berichtete mir von einer Antriebslosigkeit, von Schlafstörungen und Suizidgedanken. Aber er war klar orientiert, paktfähig und nicht suizidal eingeengt. Vielmehr äußerte er den Wunsch, bald wieder mehr Lebensfreude zu bekommen“, schildert die von Sascha Flatz verteidigte Ärztin dem Richter.

Straftat
Grob fahrlässige Tötung
Strafrahmen
Bis zu drei Jahre Haft
Urteil
FREISPRUCH
nicht rechtskräftig

Sie habe ein schlafförderndes Medikament verschrieben und den Mann in die Neurochirurgie geschickt, wo überprüft werden sollte, ob sich seine Krankheit verschlechtert hatte. Dort verbrachte der Patient die Nacht. Der Neurochirurg leitete am nächsten Tag die Visite. „Der Patient hat dabei gesagt, dass er nach Hause wolle. Mein Mandant musste dann in den OP, aus dem er gerufen wurde, als der Patient nicht auffindbar war“, sagt dessen Anwalt Lukas Kollmann.

Zitat Icon

Meine Mandantin trifft keine Schuld. Sie hat sich für den Mann 40 bis 50 Minuten lang Zeit genommen. 

Sascha Flatz vertritt die Psychiaterin

Bild: Eva Manhart

Tatsächlich verließ dieser die Klinik eigenmächtig und beging unweit des Krankenhauses Suizid. „Das ist eine Tragödie, die aber den beiden Angeklagten nicht strafrechtlich zuzuschreiben ist“, so Kollmann.

Das sieht Herr Rat auch so. Es setzt nicht rechtskräftige Freisprüche.

Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden oder von Suizidgedanken betroffen sind, wenden Sie sich bitte an die Telefonseelsorge unter der Telefonnummer 142. Weitere Krisentelefone und Notrufnummern finden Sie HIER.
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