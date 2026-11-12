Zwei Ärzte nach Suizid von Patient angeklagt

Sie habe ein schlafförderndes Medikament verschrieben und den Mann in die Neurochirurgie geschickt, wo überprüft werden sollte, ob sich seine Krankheit verschlechtert hatte. Dort verbrachte der Patient die Nacht. Der Neurochirurg leitete am nächsten Tag die Visite. „Der Patient hat dabei gesagt, dass er nach Hause wolle. Mein Mandant musste dann in den OP, aus dem er gerufen wurde, als der Patient nicht auffindbar war“, sagt dessen Anwalt Lukas Kollmann.