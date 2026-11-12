Hotelprojekt scheiterte mit 36 Mio. Euro Schulden

Schlechte Nachrichten für alle Gläubiger des Hotelprojekts „Am Goldeck“ in der Stadt Salzburg. Laut Kreditorenschutzverband KSV 1870 stehen die Chancen schlecht, Geld zurückzubekommen. Das geht aus der Prüfungstagsatzung am Landesgericht hervor. Im Raum stehen Forderungen von knapp 36 Millionen Euro.
22 Gläubiger haben im Insolvenzverfahren gegen die „Am Goldeck GmbH“ Forderungen angemeldet. Als anerkannt gelten dabei aktuell knapp 35,43 Millionen Euro. Auch die Immobilie selbst, die sich am linken Brückenkopf der Staatsbrücke in der Altstadt befindet, soll verkauft oder versteigert werden.
Laut Kreditorenschutzverband 1870 (KSV1870) stehen die Chancen, dass die Gläubiger ihr Geld zurückbekommen, schlecht. Demnach sei „wenn überhaupt nur mit einer marginalen Quotenausschüttung zu rechnen“.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.