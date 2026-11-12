Hotelprojekt scheiterte mit 36 Mio. Euro Schulden

22 Gläubiger haben im Insolvenzverfahren gegen die „Am Goldeck GmbH“ Forderungen angemeldet. Als anerkannt gelten dabei aktuell knapp 35,43 Millionen Euro. Auch die Immobilie selbst, die sich am linken Brückenkopf der Staatsbrücke in der Altstadt befindet, soll verkauft oder versteigert werden.