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Am Goldeck GmbH

Hotelprojekt scheiterte mit 36 Mio. Euro Schulden

Salzburg
12.11.2026 15:00
Beim Hotelprojekt in der Salzburger Innenstadt geht es um 36 Millionen Euro.
Beim Hotelprojekt in der Salzburger Innenstadt geht es um 36 Millionen Euro.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Schlechte Nachrichten für alle Gläubiger des Hotelprojekts „Am Goldeck“ in der Stadt Salzburg. Laut Kreditorenschutzverband KSV 1870 stehen die Chancen schlecht, Geld zurückzubekommen. Das geht aus der Prüfungstagsatzung am Landesgericht hervor. Im Raum stehen Forderungen von knapp 36 Millionen Euro.

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22 Gläubiger haben im Insolvenzverfahren gegen die „Am Goldeck GmbH“ Forderungen angemeldet. Als anerkannt gelten dabei aktuell knapp 35,43 Millionen Euro. Auch die Immobilie selbst, die sich am linken Brückenkopf der Staatsbrücke in der Altstadt befindet, soll verkauft oder versteigert werden.

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Laut Kreditorenschutzverband 1870 (KSV1870) stehen die Chancen, dass die Gläubiger ihr Geld zurückbekommen, schlecht. Demnach sei „wenn überhaupt nur mit einer marginalen Quotenausschüttung zu rechnen“. 

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